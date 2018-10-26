FİNANS

Filistinli girişimcilerden teknoloji tabanlı projeler

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 16:58 | Son Güncelleme

Erciyes Teknopark'ta 4 gün girişimcilik eğitimi alan Filistinli iş insanları, hazırladıkları teknoloji tabanlı projelerini sunma imkanı buldu - Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç: - "Bu kardeşlerimizi yatırımcı önüne çıkararak fikirlerinin firmalaşmasını umut ediyoruz. Biz de Ortadoğu ülkelerine yönelik tecrübemizi artırmak istiyoruz"

KAYSERİ (AA) - Gazze'den Kayseri'ye gelen ve Erciyes Teknopark'ta 4 gün girişimcilik eğitimi alan Filistinli girişimciler, hazırladıkları teknoloji tabanlı projelerini kentteki iş insanlarıyla paylaştı.

Erciyes Teknopark'taki proje sunum etkinliğinde konuşan Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, teknoloji tabanlı bütün girişimcilik faaliyetlerine yerel, ulusal ve uluslararası anlamda öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi.

Erciyes Teknopark'ta 217 işletme bulunduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Genç girişimcilerin fikirlerinin oluşmasından ürünleşmesine kadar olan aşamaya destek olmak için başlatılan sera kuluçka programını başarıyla yürütüyoruz. 2014 yılından bu yana 36 proje şirketlenmiş durumda. Bu şirketlerin 1 milyon lirayı aşan özel, 6 milyon liradan fazla kamu fonu almalarını sağladık. Genç Filistinli kardeşlerimizin desteklenmesi ve fikirlerinin firmalaşması için onları destekleme kararı aldık. Burada pazara girme, yatırımcı sunumu, iş planı hazırlama gibi konu başlıklarında uzmanlardan eğitim aldılar. Bu kardeşlerimizi yatırımcı önüne çıkararak fikirlerinin firmalaşmasını umut ediyoruz. Biz de Ortadoğu ülkelerine yönelik tecrübemizi artırmak istiyoruz."

Konuşmanın ardından Filistin'den gelen Muhammed Ahmed, "Cüzdan" adlı teknoloji tabanlı para transferi konusundaki projesini katılımcılara sundu.

Piyasada hazırladığı projeyle ilgili çok fazla rakip bulunmadığını anlatan Ahmed, projenin hedef kitlesinin özellikle Ortadoğu ve Afrika halkları olduğunu dile getirdi.

Girişimci Mona Subaih ise internet ortamından satış yapabilme imkanı sunan yazılımı katılımcılarla paylaştı.

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Erciyes Teknopark Filistinli girişimciler

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