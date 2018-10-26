Filistinli girişimcilerden teknoloji tabanlı projeler

KAYSERİ (AA) - Gazze'den Kayseri'ye gelen ve Erciyes Teknopark'ta 4 gün girişimcilik eğitimi alan Filistinli girişimciler, hazırladıkları teknoloji tabanlı projelerini kentteki iş insanlarıyla paylaştı.

Erciyes Teknopark'taki proje sunum etkinliğinde konuşan Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, teknoloji tabanlı bütün girişimcilik faaliyetlerine yerel, ulusal ve uluslararası anlamda öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi.

Erciyes Teknopark'ta 217 işletme bulunduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Genç girişimcilerin fikirlerinin oluşmasından ürünleşmesine kadar olan aşamaya destek olmak için başlatılan sera kuluçka programını başarıyla yürütüyoruz. 2014 yılından bu yana 36 proje şirketlenmiş durumda. Bu şirketlerin 1 milyon lirayı aşan özel, 6 milyon liradan fazla kamu fonu almalarını sağladık. Genç Filistinli kardeşlerimizin desteklenmesi ve fikirlerinin firmalaşması için onları destekleme kararı aldık. Burada pazara girme, yatırımcı sunumu, iş planı hazırlama gibi konu başlıklarında uzmanlardan eğitim aldılar. Bu kardeşlerimizi yatırımcı önüne çıkararak fikirlerinin firmalaşmasını umut ediyoruz. Biz de Ortadoğu ülkelerine yönelik tecrübemizi artırmak istiyoruz."