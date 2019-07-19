FİNANS

"Filyos Limanı olmazsa olmazlarımızdan"

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: - "Hem ihracat hem de ham madde ithalatımız için Filyos Limanı olmazsa olmazlarımızdan"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden limana ilişkin, "Hem ihracat hem de ham madde ithalatımız için Filyos Limanı olmazsa olmazlarımızdan." dedi.

Soykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın liman inşaatında incelemelerde bulunduğunu ve burada KARDEMİR olarak kendisine özel brifing verdiklerini söyledi.

Deneme üretimleri devam eden demir yolu tekeriyle otomotiv ve savunma sanayisine yönelik ürün geliştirme çalışmaları hakkında da Bakan Varank'a bilgiler aktardıklarını anlatan Soykan, ayrıca limanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Yakın gelecekte yılda 3,5 milyon ton üretim hedefine ulaşacaklarını kaydeden Soykan, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl sonunda 2,9 milyon tonluk bir kapasiteye ulaşmış olacağız. Buna paralel olarak ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Yıllık 200 bin adet kapasiteli teker fabrikamızda seri üretime geçmek için çalışmalarımız sürüyor. Otomotiv ve savunma sanayisine yönelik kaliteli çelik üretmeyi hedefliyoruz. Hem ihracat hem de ham madde ithalatımız için Filyos Limanı olmazsa olmazlarımızdan. Filyos, sadece bir liman projesi değil. Arkasındaki endüstri ve serbest bölgeleriyle birlikte ülkemizin Karadeniz'e, oradan dünyaya açılan bir kapısı olacak."

Liman projesinin, Türkiye'nin sembol projelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Soykan, "Biz de KARDEMİR olarak bu büyük projenin içerisinde yer almak istiyoruz ve bu konudaki beklentilerimizi bu ziyaret vesilesiyle Sayın Bakanımıza bir kez daha ilettik. Sayın Bakan, KARDEMİR'in bölge ve ülke için önemini bildiklerini, otomotiv ve savunma sanayisine çelik üretme çabalarımızdan haberdar olduğunu ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını, demir yolu tekerinde seri üretime başlanmasını heyecanla beklediklerini ve açılışına bizzat geleceklerini belirtti. Özellikle katma değerli ürün üretimi ve 2023 hedeflerimiz için şirketimizi kutladılar." diye konuştu.

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Hüseyin Soykan Karabük KARDEMİR

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