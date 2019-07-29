"Filyos Limanı ülkemizi denizcilik alanında bölgesel liderliğe kavuşturacak"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Filyos Limanı, Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olurken, bölgemizi önemli bir ticaret ve sanayi merkezi, lojistik üssü haline getirecek, ülkemizi de denizcilik alanında bölgesel liderliğe kavuşturacaktır." dedi.

Soykan, fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sultan Abdülhamit döneminden beri ülkenin hayali olan Filyos Limanı'nın 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirildiğini ve gelecek yılın ortalarında hizmete sunulacağını söyledi.

Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olan yıllık 25 milyon ton kapasiteli limanın çok büyük önem taşıdığını belirten Soykan, "Bu liman özellikle KARDEMİR için önem arz ediyor. KARDEMİR olarak ana hedefimiz, üretim kapasitemizi yıllık 3,5 milyon tona yükseltmek. Şirketimizdeki kapasite artışları doğrultusunda gerek ihracatımızda gerekse ithalatımızda rekabet gücümüzün artması için bu limana ihtiyacımız var. Filyos Limanı, Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olurken, bölgemizi önemli bir ticaret ve sanayi merkezi, lojistik üssü haline getirecek, ülkemizi de denizcilik alanında bölgesel liderliğe kavuşturacaktır." diye konuştu.

Filyos Limanı'nın bir an evvel hizmete alınarak ülke ekonomisine kazandırılmasının sağlanacağına dikkati çeken Soykan, "KARDEMİR olarak sürecin ana aktörlerinden birisi olmak için çalışmalar yapıyoruz. Gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bu yatırımı titizlikle takip ediyoruz." dedi.

