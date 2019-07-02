Finans dışı şirketlerin döviz açığı 188.63 milyar dolara geriledi

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Türkiye’de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Nisan döneminde, Mart 2019 dönemine göre 941 milyon dolar azalarak 188 milyar 63 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın, Nisan dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Mart 2019 değerlerine göre varlıklar 2 milyar 289 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 230 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 188 milyar 63 milyon dolar oldu.”

Merkez Bankası verilerine göre;

- varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 299 milyon dolar ve 71 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları 114 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 289 milyon dolar azaldı.

- Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ile yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 493 milyon dolar ve 220 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 483 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 230 milyon dolar azaldı.

- Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2019 dönemine göre 907 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 2 milyar 586 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 202 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 939 milyon dolar azaldı.

- Nisan 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 100.662 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 91 milyar 707 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu ise 8 milyar 955 milyon dolar oldu ve Mart 2019 dönemine göre 2 milyar 513 milyon dolar daha az fazla verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde oldu. (Grafik)



