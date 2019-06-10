Finans dışı şirketlerin döviz açığı 191.9 milyar dolara geriledi

İstanbul, 10 Haziran (DHA) - Türkiye’de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Nisan ayı sonunda, Şubat 2019 dönemine göre 5 milyar 481 milyon dolar azalarak 191 milyar 899 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın, Mart dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Şubat 2019 değerlerine göre varlıklar 6 milyar 213 milyon dolar, yükümlülükler 732 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 191 milyar 899 milyon dolar oldu.”

Merkez Bankası verilerine göre;

- varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 5 milyar 219 milyon dolar, 151 milyon dolar ve 841 milyon dolar arttı, sonuç olarak varlıklar 6 milyar 213 milyon dolar arttı.

- Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 383 milyon dolar azalırken, ithalat borçları ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 157 milyon dolar, 958 milyon dolar arttı, bunlara bağlı olarak yükümlülükler 732 milyon dolar arttı.

- Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2019 dönemine göre 313 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 696 milyon dolar azalmıştır. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 784 milyon dolar, uzun vadeli krediler 331 milyon dolar arttı.

- Mart 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 100 milyar 57 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 91 milyar 398 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 8 milyar 659 milyon dolar oldu ve Şubat 2019 dönemine göre 4 milyar 965 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde oldu. (Grafik)



