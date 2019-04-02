Finans dışı şirketlerin döviz açığı 194 milyar dolara geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Nisan (DHA) - Türkiye’de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Ocak ayı sonunda, Aralık 2018 dönemine göre 3 milyar 914 milyon dolar azalarak 194 milyar 519 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın, Ocak dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Ocak 2018 değerlerine göre varlıklar 381 milyon dolar, yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 197 milyar 845 milyon dolar oldu.”

Merkez Bankası verilerine göre;

- varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 298 milyon dolar ve 137 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 837 milyon dolar azaldı, sonuç olarak varlıklar 381 milyon dolar azaldı.

- Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 333 milyon dolar ve 194 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 232 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar azaldı.

- Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2018 dönemine göre 620 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 3 milyar 713 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 532 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 572 milyon dolar arttı.

- Ocak 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 223 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 89 milyar 188 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 5 milyar 35 milyon dolar olurken, Aralık 2018 dönemine göre 634 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde oldu.

