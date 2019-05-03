FİNANS

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 197 milyar dolara yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

  Türkiye’de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Şubat ayı sonunda, Aralık 2018 dönemine göre 3 milyar 5 milyon dolar artarak 197 milyar 364 milyon dolara yükseldi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Türkiye’de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Şubat ayı sonunda, Aralık 2018 dönemine göre 3 milyar 5 milyon dolar artarak 197 milyar 364 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın, Şubat dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
"Ocak 2018 değerlerine göre varlıklar 3 milyar 75 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 5 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 197 milyar 364 milyon dolar oldu.”
Merkez Bankası verilerine göre;
- varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 148 milyon dolar ve 151 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 272 milyon dolar azaldı, sonuç olarak varlıklar 3 milyar 75 milyon dolar azaldı.
- Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 939 milyon dolar, 59 milyon dolar ve 7 milyon dolar artarken, bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 5 milyon dolar arttı.
- Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Şubat 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2019 dönemine göre 1 milyar 317 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 622 milyon dolar arttı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 226 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 293 milyon dolar arttı.
- Şubat 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 9 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 312 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise Ocak 2019 dönemine göre 1 milyar 833 milyon dolar artışla, 3 milyar 697 milyon dolar oldu. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde oldu.

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