FİNANS

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 217.2 milyar dolara yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

  Türkiye’de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Temmuz sonunda, Haziran 2018 dönemine göre 1 milyar 732 milyon dolar artışla 217.2 milyar dolara yükseldi.

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 217.2 milyar dolara yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Türkiye’de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Temmuz sonunda, Haziran 2018 dönemine göre 1 milyar 732 milyon dolar artışla 217.2 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın, Temmuz dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
"Haziran 2018 değerlerine göre varlıklar 977 milyon dolar artarken, yükümlülükler 2.7 milyar dolar arttı. Net döviz pozisyon açığı da 217 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti."
Merkez Bankası verilerine göre;
- varlık dağılımı bazında; yurtiçi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımlar sırasıyla 423 milyon dolar, 304 milyon dolar ve 237 milyon dolar olmak üzere varlıklar 977 milyon dolar arttı.
- yükümlülük bazında da; yurtdışından sağlanan nakdi krediler, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 244 milyon dolar, 941 milyon dolar ve 524 milyon dolar olmak üzere yükümlülükler 2.7 milyar dolar arttı. (Grafik)

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 217.2 milyar dolara yükseldi

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