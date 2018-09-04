FİNANS

Finans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

 Türkiye’de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Haziran sonunda, aylık 215 milyar 904 milyon dolar olarak Mayıs 2018 dönemine göre 1 milyar 261 milyon dolar azaldı.

Finans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Türkiye’de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Haziran sonunda, aylık 215 milyar 904 milyon dolar olarak Mayıs 2018 dönemine göre 1 milyar 261 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası'nın, Haziran dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerinin değerlendirildiği açıklamasında şu değerlendirmeler yapıldı:
“Haziran 2018 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mayıs 2018 değerlerine göre varlıklar 4.059 milyon dolar, yükümlülükler 5.320 milyon dolar azaldı.
“Net Döviz Pozisyon Açığı ise 215.904 milyon dolar olarak Mayıs 2018 dönemine göre 1.261 milyon dolar azaldı.
“Haziran 2018 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurtiçi bankalardaki mevduat sırasıyla 281 milyon dolar ve 4.006 milyon dolar azaldı, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ise 234 milyon dolar arttı, sonuç olarak varlıklar 4.059 milyon dolar azaldı.
“Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 4.457 milyon dolar ve 976 milyon dolar azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ise 113 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 5.320 milyon dolar azaldı.
“Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Haziran 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2018 dönemine göre 416 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 4.041 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.046 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 183 milyon dolar arttı.
“Haziran 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 92 milyar 554 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 88 milyar 449 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 4 milyar 105 milyon dolar olarak, Mayıs 2018 dönemine göre 2 milyar 831 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.” (Grafik)

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