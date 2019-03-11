FİNANS

Finans kuruluşları 900 milyar sterlin değerinde varlığı İngiltere'den çıkardı

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 21:04 | Son Güncelleme

New Financial'ın raporuna göre, İngiltere'deki bankaların, varlık yönetim ve sigorta şirketlerinin AB referandumundan bu yana İngiltere'den yaklaşık 900 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdı

LONDRA (AA) - İngiltere’deki bankaların ve finans kuruluşlarının Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış kararının alınmasından bu yana ülkeden yaklaşık 900 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine aktardığı kaydedildi.

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu New Financial'ın raporunda, İngiltere'deki bankaların İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) ile sonuçlanan AB referandumundan bu yana İngiltere'den yaklaşık 800 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdığı belirtildi.

Raporda, İngiltere'deki varlık yönetim şirketlerinin ise bu zamana kadar Brexit nedeniyle ülkeden 65 milyar sterlin, sigorta şirketlerinin ise 35 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdığı ifade edildi.

Düşünce kuruluşunun raporunda bu zamana kadar İngiltere'deki 275 şirketin Brexit nedeniyle operasyonlarının bir kısmını İngiltere dışına çıkardığı bildirildi.

İngiltere'den operasyonlarını AB'deki alternatif şehirlere taşıyan şirketlerin en çok İrlanda'nın başkenti Dublin'i tercih ettiği belirtildi.

Raporda, bu zamana kadar İngiltere’den yüz şirketin operasyonlarını Dublin'e, 60 şirketin Lüksemburg'a, 41 şirketin Paris'e, 40 şirketin Frankfurt'a, 32 şirketin Amsterdam'a taşıdığı aktarıldı.

İngiltere'deki şirketlerin gelecek dönemde yaklaşık 5 bin çalışanını, AB ülkelerindeki iştiraklerine taşımasının beklendiği vurgulandı.

Rapora ilişin değerlendirmede bulunan New Financial'ın Direktörü William Wright ise "İşletmeler Londra'da AB'ye doğru kaymaya devam edecek. Şirketlerin faaliyetleri daha çok AB’deki yerel iştirakleri üzerinden gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Son olarak İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays, müşterilerine ait 160 milyar sterlinlik varlığı ülke dışına taşımak için harekete geçmişti.

Söz konusu meblağın, bankanın Dublin'deki iştirakine aktarılması için İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne başvuran bankaya ocak ayında izin çıkmıştı.

Bloomberg International ise kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise Deutsche Bank'ın 400 milyar avro, JP Morgan'ın 200 milyar avro, Goldman Sachs'ın 60 milyar avro, Citigroup’un 50 milyar avro, Morgan Stanley'in ise 40 milyar avro değerindeki varlığı Londra’dan Frankfurt’a taşımaya karar verdiğini öne sürmüştü.

İngiltere'de finans sektörü, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor. Ülkede 2,2 milyon finans sektörü çalışanının yaklaşık 700 bini ise Londra’da bulunuyor. Avam Kamarası'nın verilerine göre, İngiltere'nin finans ve sigortacılık hizmetlerinin ülke ekonomisine yıllık yaklaşık katkısı yaklaşık 126,9 milyar sterlin seviyesinde.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ingiltere Londra

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