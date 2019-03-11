Finans kuruluşları 900 milyar sterlin değerinde varlığı İngiltere'den çıkardı

LONDRA (AA) - İngiltere’deki bankaların ve finans kuruluşlarının Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış kararının alınmasından bu yana ülkeden yaklaşık 900 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine aktardığı kaydedildi.

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu New Financial'ın raporunda, İngiltere'deki bankaların İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) ile sonuçlanan AB referandumundan bu yana İngiltere'den yaklaşık 800 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdığı belirtildi.

Raporda, İngiltere'deki varlık yönetim şirketlerinin ise bu zamana kadar Brexit nedeniyle ülkeden 65 milyar sterlin, sigorta şirketlerinin ise 35 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdığı ifade edildi.

Düşünce kuruluşunun raporunda bu zamana kadar İngiltere'deki 275 şirketin Brexit nedeniyle operasyonlarının bir kısmını İngiltere dışına çıkardığı bildirildi.

İngiltere'den operasyonlarını AB'deki alternatif şehirlere taşıyan şirketlerin en çok İrlanda'nın başkenti Dublin'i tercih ettiği belirtildi.