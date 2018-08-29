FİNANS

Finans Uzmanı Ali Serim: Ekonomiye katkı sağlayacak vergi indirimleri hızla yapılmalı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

FİN-AS Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu birtakım ekonomik çözümler için önerilerde bulundu.

Finans Uzmanı Ali Serim: Ekonomiye katkı sağlayacak vergi indirimleri hızla yapılmalı

İSTANBUL, (DHA) - FİN-AS Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu birtakım ekonomik çözümler için önerilerde bulundu. Yerli üretim otomobillerde KDV’nin düşürülmesi gerektiğini ifade eden Serim, yabancı ülkeler ile yapılan ticarette bankacılığın hızlanması, kur artışının firmalara olan etkisinin yasal düzenleme ile önlenmesi ve yerel seçim sürecinin hızlı atlatılmasının iş dünyası için olumlu sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Yerli üretim otomobillerde KDV’nin düşürülmesi için tam zamanı olduğunu söyleyen Ali Serim, “Otomotiv sektörünün desteğe ihtiyacı var. Bir vergi indirimi de turizm ve yeme-içme sektörü için ÖTV indirimiyle birlikte düşünülmelidir. Fakat hızla bir düzenleme yapılması lazım. Zor bir süreçten geçen sanat piyasasında ise toplam vergi yükünün yüzde 1’e kadar indirilmesinin getireceği avantajları konuşmamız lazım” dedi.

“FİRMALARA EK LİMİT TANIMLANMASI PİYASALARI RAHATLATACAKTIR”

Tahsisi yapılmış kredi limitleri kapsamındaki gayri nakdi firma limitlerinin oluşturulacak bir mekanizma ile yeni bir kredi çalışması yapılmadan otomatik olarak 12 ay daha geçerli kılınmasının piyasaları rahatlatacağını ifade eden Serim, “Arzu eden firmalara kullandıkları teminat mektubu ve akreditif limiti kadar ek limit tanımlanması da buna destek olacaktır” şeklinde konuştu.

“KUR ARTIŞI İLE ARTAN EK VERGİLER İŞ DÜNYASI İÇİN BİR SORUN”

Kur artışının neden olduğu çeşitli sebeplerle çıkan ek vergilerin iş dünyası için bir sorun olduğunu ifade eden Serim, “Döviz cinsi kredi almış firmalar kredi kullandıkları gün ile taksit ödeme vadesinde kur artışından yüzde 5 KKDF kesintisine tabi. Mutlaka bir yasal düzenleme yapılıp bunun önüne geçilmelidir” dedi.

“BANKACILIĞA DÜŞEN GÖREVLERİN DAHA HIZLI YERİNE GETİRİLEBİLMESİ LAZIM”

Özellikle altın ihracatçısının karşılaştığı sorunların derhal giderilmesi gerektiğini savunan Serim, “Libya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Tacikistan ve bunlar gibi Orta Asya ülkeleri ve Ukrayna ile ticaretin daha kolay yapılabilmesi için bankacılığa düşen görevlerin daha hızlı yerine getirilebilmesi adına, atılacak adımların hızlanmasının faydaları kısa zamanda görülecektir” diye konuştu.

“TÜRK MÜTEAHHİTLERİ DÜNYANIN EN BÜYÜK İNŞAAT PROJELERİNİ ÜSTLENEBİLİRLER”

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ülkemize döviz kazandırmakta büyük katkısı olduğunu dile getiren Serim, “KGF bu alanda çalışan firmalarımıza özel bir paket hazırlamak suretiyle teminat mektubu ve akreditif sağlayamadığı için rekabet gücü zayıflayan firmalarımıza destek olmalıdır. Türk müteahhitleri özellikle teminat mektubu sorunu yaşamasa dünyanın en büyük inşaat projelerini üstlenebilirler” dedi.

“SEÇİM SÜRECİNİ HIZLI ATLATMALIYIZ”

“Yerel seçimlerin erkene alınmasını tartışmaktan da çekinmememiz lazım. Seçim sürecini ne kadar hızlı atlatırsak ekonomi savaşlarında işe koyulmamız ve netice almamız o derece hızlı olacaktır” diyen Serim, “Bugün yaşanan her gelişmeyi vatansever bir yaklaşımla ele almamız gerekli. En az hasar ile zor zamanları aşmak ancak bu yüksek bilinçle mümkün olabilir. Yıllara sari yanlış veya eksik uygulamaların ticaret savaşlarıyla birleşiminden çıkan bu durum toplumsal bir şuurla desteklendiğinde atlatılabilir. Ülkemiz için kenetlenmemiz gereken geçici ve zor bir süreci idrak ediyoruz” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Milli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyorMilli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyor
'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal''Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilir

Çukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilir

Pamir: Kurdaki yükseliş bayram tatilinin birikmiş etkisi

Pamir: Kurdaki yükseliş bayram tatilinin birikmiş etkisi

İstanbul'da günlük elektrik tüketimi bayramda yüzde 45 düştü

İstanbul'da günlük elektrik tüketimi bayramda yüzde 45 düştü

Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

Milli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyor

Milli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyor

'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'

'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.