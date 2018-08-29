Finans Uzmanı Ali Serim: Ekonomiye katkı sağlayacak vergi indirimleri hızla yapılmalı

İSTANBUL, (DHA) - FİN-AS Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu birtakım ekonomik çözümler için önerilerde bulundu. Yerli üretim otomobillerde KDV’nin düşürülmesi gerektiğini ifade eden Serim, yabancı ülkeler ile yapılan ticarette bankacılığın hızlanması, kur artışının firmalara olan etkisinin yasal düzenleme ile önlenmesi ve yerel seçim sürecinin hızlı atlatılmasının iş dünyası için olumlu sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Yerli üretim otomobillerde KDV’nin düşürülmesi için tam zamanı olduğunu söyleyen Ali Serim, “Otomotiv sektörünün desteğe ihtiyacı var. Bir vergi indirimi de turizm ve yeme-içme sektörü için ÖTV indirimiyle birlikte düşünülmelidir. Fakat hızla bir düzenleme yapılması lazım. Zor bir süreçten geçen sanat piyasasında ise toplam vergi yükünün yüzde 1’e kadar indirilmesinin getireceği avantajları konuşmamız lazım” dedi.

“FİRMALARA EK LİMİT TANIMLANMASI PİYASALARI RAHATLATACAKTIR”

Tahsisi yapılmış kredi limitleri kapsamındaki gayri nakdi firma limitlerinin oluşturulacak bir mekanizma ile yeni bir kredi çalışması yapılmadan otomatik olarak 12 ay daha geçerli kılınmasının piyasaları rahatlatacağını ifade eden Serim, “Arzu eden firmalara kullandıkları teminat mektubu ve akreditif limiti kadar ek limit tanımlanması da buna destek olacaktır” şeklinde konuştu.