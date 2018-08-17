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Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

Endeks, ağustosta bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 161,9 seviyesinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 161,9 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, ağustosta bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 161,9 seviyesinde gerçekleşti.

Son 3 aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki hizmetlere
olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki
değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile
gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerin azalış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü
beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Ağustosta "NACE Rev.2" sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt
sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler
ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 5,8 ve 9,8 puanlık azalış oldu, "65-Sigorta,
Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 4,7 puanlık artış oldu.

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Finansal Hizmetler Güven Endeksi

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