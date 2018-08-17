Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 161,9 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, ağustosta bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 161,9 seviyesinde gerçekleşti.

Son 3 aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki hizmetlere

olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki

değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile

gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerin azalış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü

beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.