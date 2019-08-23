FİNANS

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre 18,4 puan azalarak 129,8 oldu

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta bir önceki aya göre 18,4 puan azalarak 129,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, ağustosta bir önceki aya göre 18,4 puan azalarak 129,8 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıflayarak devam etti.

Son üç aya ilişkin istihdamda azalış bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin olarak bir önceki ayda azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyir artış bekleyenler lehine döndü.

Ağustos'ta, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 19,5 puanlık azalış görülürken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 1,0 ve 18,9 puanlık artış oldu.

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçtiSıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçti
Trakya Birlik, ayçiçeğinin ön alım fiyatını açıkladıTrakya Birlik, ayçiçeğinin ön alım fiyatını açıkladı
TOBB - Kurulan şirket sayısı Temmuz’da aylık yüzde 57 arttıTOBB - Kurulan şirket sayısı Temmuz’da aylık yüzde 57 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Finansal Hizmetler Güven Endeksi TCMB

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü

Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü

Kilosu 15 liradan 50 liraya çıktı

Kilosu 15 liradan 50 liraya çıktı

2020 resmi tatil günleri!

2020 resmi tatil günleri!

Gölgesi için dikti! 40 bin TL kazandı

Gölgesi için dikti! 40 bin TL kazandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos’ta 18.4 puan düştü

Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos’ta 18.4 puan düştü

Trakya Birlik, ayçiçeğinin ön alım fiyatını açıkladı

Trakya Birlik, ayçiçeğinin ön alım fiyatını açıkladı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Temmuz’da aylık yüzde 57 arttı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Temmuz’da aylık yüzde 57 arttı

Finans Uzmanı Hakan Yıldırım: Bitcoin’in güvenirliliği riskli

Finans Uzmanı Hakan Yıldırım: Bitcoin’in güvenirliliği riskli

60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak

60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak

50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu

50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.