Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekimde bir önceki aya göre 16,7 puan azalarak 137,6 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, ekimde bir önceki aya göre 16,7 puan azalarak 137,6 seviyesine geriledi.

Son üç aydaki iş durumu, hizmetlere ve gelecek üç aydaki

hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte

artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya

kıyasla zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış bildirenler ile gelecek üç ayda azalış bekleyenler lehine olan seyir

zayıflayarak devam etti.

Son üç aydaki karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine

döndü. Gelecek üç ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güç kaybetti.