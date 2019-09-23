Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 139,4 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, eylülde bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 139,4 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına

ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile son 3 aydaki hizmetlere olan talep endeksi artış, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış

olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.