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Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Endeks, eylülde bir önceki aya göre 7,6 puan azalarak 154,3 seviyesinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde bir önceki aya göre 7,6 puan azalarak 154,3 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, eylülde bir önceki aya göre 7,6 puan azalarak 154,3 seviyesinde gerçekleşti.

Son 3 aydaki iş durumu FHGE'yi artış, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve
gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki
değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile
gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin değerlendirmeler artış bildirenler lehine, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin değerlendirmeler ise
azalış bildirenler lehine döndü.

Eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt
sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans
ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı
Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 6,8, 24,6 ve 15,4 puanlık azalış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Finansal Hizmetler Güven Endeksi TCMB

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