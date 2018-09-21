Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde bir önceki aya göre 7,6 puan azalarak 154,3 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, eylülde bir önceki aya göre 7,6 puan azalarak 154,3 seviyesinde gerçekleşti.

Son 3 aydaki iş durumu FHGE'yi artış, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve

gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki

değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile

gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin değerlendirmeler artış bildirenler lehine, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin değerlendirmeler ise

azalış bildirenler lehine döndü.