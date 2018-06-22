Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE),haziranda bir önceki aya göre 4,8 puan azalarak 159,4 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, haziranda bir önceki aya göre 4,8 puan gerileyerek 159,4 seviyesinde gerçekleşti.

FHGE'yi son üç aydaki hizmetlere olan talep artış yönünde, son üç aydaki iş

durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki

değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek

üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmeler artış bildirenler lehine döndü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü

beklentiler ise zayıflayarak devam etti.