Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), martta bir önceki aya göre 9 puan artarak 140,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Mart ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, martta bir önceki aya göre 9 puan artarak 140,2'ye çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış, son üç aydaki iş durumu

ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki

değerlendirmeler zayıfladı. Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere

olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.