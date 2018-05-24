Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), mayısta bir önceki aya göre 12,6 puan artarak 164,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, mayısta bir önceki aya göre 12,6 puan artarak 164,2 seviyesinde gerçekleşti.

FHGE'yi son 3 aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talep artış, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü

beklentiler ise bir önceki ay seviyelerinde devam etti.

Son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

Mayıs ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 12,8, 6,6 ve 14,1 puanlık artış oldu.

