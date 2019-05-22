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Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta arttı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 15:01 | Son Güncelleme

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 143,2 seviyesine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), mayısta bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 143,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, mayısta bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 143,2 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu FHGE'yi azalış, son 3 aydaki hizmetlere olan talep

ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki
değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile
gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek
devam etti.

Mayısta NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri, alt sektörler
itibarıyla değerlendirildiğinde "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 5,5
puan artarken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler
ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde 10,9'ar puanlık azalış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Finansal Hizmetler Güven Endeksi TCMB

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