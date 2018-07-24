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Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda arttı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

Endeks, temmuzda bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 167,2 seviyesinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 167,2 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, temmuzda bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 167,2 seviyesinde gerçekleşti.

FHGE'yi son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aydaki
hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte
artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya
kıyasla güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda artış bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine
olan seyir bir önceki döneme kıyasla zayıfladı.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki
değerlendirmeler bir önceki döneme kıyasla güçlendi. Gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise bir önceki dönem seviyelerinde devam etti.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise son 3 ayda iyileşme olduğunu
bildirenler lehine olan seyir, kötümser olduğunu bildirenler lehine döndü ve gelecek 3 aya ilişkin iyileşme yönlü beklentiler yerini
kötümser yönlü beklentilere bıraktı.

Temmuz ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt
sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler
ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 8,7 ve 3,9 puanlık artış, "65-Sigorta,
Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 11,3 puanlık azalış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
FHGE Finansal Hizmetler Güven Endeksi

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