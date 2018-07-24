Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 167,2 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, temmuzda bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 167,2 seviyesinde gerçekleşti.

FHGE'yi son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aydaki

hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte

artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya

kıyasla güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda artış bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine

olan seyir bir önceki döneme kıyasla zayıfladı.