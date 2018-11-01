Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi ilk toplantısını yaptı

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) ilk toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Ekonomi Programı kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) yerine kurulacağı açıklanan FİKKO'nun ilk toplantısı Albayrak başkanlığında yapıldı.

Albayrak, Twitter hesabından da toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, FİKKO'nun, finansal sistemin koordinasyonunda daha aktif bir rol üstleneceğini belirtti.

Toplantıda, makroekonomik gelişmelere ilişkin küresel piyasalardaki görünüm değerlendirildi.

Açıklamada, toplantıya ilişkin şunlar kaydedildi:

"FİKKO'nun, finansal sistemin koordinasyonunda daha aktif bir rol üstlenebilmesi adına, çalışma usul ve esasları, toplantı sıklığı ve oluşturulacak alt gruplar ele alınmıştır.

Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır.