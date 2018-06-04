Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların mart döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 782 milyon dolar azalarak 221 milyar 965 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu

değerlendirildiğinde, Şubat 2018 değerlerine göre varlıklar 337 milyon dolar artarken, yükümlülükler ise 445 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyon açığı ise 221 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2018 dönemine göre 782 milyon dolar azaldı.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına

doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 989 milyon dolar ve 31 milyon doları artarken, yurt içi

bankalardaki mevduat 1 milyar 683 milyon doları azaldı. Sonuç olarak varlıklar 337 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt dışından sağlanan nakdi krediler

ve ithalat borçları sırasıyla 507 milyon dolar ve 235 milyon dolar yükselirken, yurt içinden sağlanan

nakdi krediler ise 1 milyar 187 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 445 milyon dolar düştü.