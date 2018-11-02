Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların ağustos döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 1 milyar 161 milyon dolar azalarak 215 milyar 327 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre 1 milyar 190 milyon dolar azalarak 115 milyar 844 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 2 milyar 351 milyon dolar düşüşle 331 milyar 171 milyon dolar oldu. Net döviz pozisyon açığı bir önceki aya göre 1 milyar 161 milyon dolar azalışla 215 milyar 327 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve

ihracat alacakları sırasıyla 874 milyon dolar ve 530 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan

sermaye yatırımları 203 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler

ve ithalat borçları sırasıyla 532 milyon dolar, 2 milyar 240 milyon dolar azaldı, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 421 milyon dolar artış gösterdi.