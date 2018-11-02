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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ağustosta 215 milyar 327 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların ağustos döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 1 milyar 161 milyon dolar azalarak 215 milyar 327 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre 1 milyar 190 milyon dolar azalarak 115 milyar 844 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 2 milyar 351 milyon dolar düşüşle 331 milyar 171 milyon dolar oldu. Net döviz pozisyon açığı bir önceki aya göre 1 milyar 161 milyon dolar azalışla 215 milyar 327 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve
ihracat alacakları sırasıyla 874 milyon dolar ve 530 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan
sermaye yatırımları 203 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler
ve ithalat borçları sırasıyla 532 milyon dolar, 2 milyar 240 milyon dolar azaldı, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 421 milyon dolar artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında ağustos 2018 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli
krediler bir önceki aya göre 194 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 716 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 688 milyon dolar, uzun
vadeli krediler 133 milyon dolar geriledi.

Ağustosta kısa vadeli varlıklar 92 milyar 645 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 89 milyar 407 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 3 milyar 238 milyon
dolar oldu. Böylece bir önceki aya göre net döviz pozisyon fazlası 111 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

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Finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu TCMB

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