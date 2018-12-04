Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların eylül döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 5 milyar 278 milyon dolar azalarak 210 milyar 100 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, eylülde bir önceki aya göre 1 milyar 551 milyon dolar azalarak 114 milyar 392 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 6 milyar 829 milyon dolar düşüşle 324 milyar 492 milyon dolar oldu. Net döviz pozisyon açığı bir önceki aya göre 5 milyar 278 milyon dolar azalışla 210 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 486 milyon dolar ve 272 milyon doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 180 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar, 1 milyar 551 milyon dolar azaldı.