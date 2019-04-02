FİNANS

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ocakta 194 milyar 519 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı ocakta 194 milyar 519 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Aralık 2018 değerlerine göre varlıklar 381 milyon dolar, yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar azaldı.

Net Döviz Pozisyon Açığı ise 194 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Aralık 2018 dönemine göre 3 milyar 914 milyon dolar düştü.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 298 milyon dolar ve 137 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 837 milyon dolar azaldı. Sonuç olarak varlıklar 381 milyon dolar geriledi.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 333 milyon dolar ve 194 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 232 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar düştü.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ocak 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2018 dönemine göre 620 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 3 milyar 713 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 532 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 572 milyon dolar arttı.

Ocak 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 223 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 89 milyar 188 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 5 milyar 35 milyon dolar gerçekleşerek, Aralık 2018 dönemine göre 634 milyon dolar çıktı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti.

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
Ankara'da tanzim satışa mobil araçta devamAnkara'da tanzim satışa mobil araçta devam
Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendiMilyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altında bu seviyeye dikkat!

Altında bu seviyeye dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da tanzim satışa mobil araçta devam

Ankara'da tanzim satışa mobil araçta devam

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Antalya turizmi yarım milyonu geçti

Antalya turizmi yarım milyonu geçti

Ferrero, Kellogg’s'un bir bölümünü devralıyor

Ferrero, Kellogg’s'un bir bölümünü devralıyor

İTO - Mart'ta yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı arttı

İTO - Mart'ta yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı arttı

İş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş oldu

İş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.