FİNANS

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2019 14:57 | Son Güncelleme

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, martta 191 milyar 899 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı martta 191 milyar 899 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, martta bir önceki aya göre 6 milyar 213 milyon dolar, yükümlülükler 732 milyon dolar arttı.

Net Döviz Pozisyon Açığı ise 191 milyar 899 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2019 dönemine göre 5 milyar 481 milyon dolar geriledi.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat,
yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 5 milyar 219 milyon dolar, 151 milyon dolar ve 841 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 383 milyon
doları azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 157 milyon dolar ve 958 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli
krediler bir önceki döneme kıyasla 313 milyon artarken, uzun vadeli olanlar ise 696 milyon
dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 784 milyon dolar, uzun vadeli krediler 331 milyon dolar artış gösterdi.

Mart 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 100 milyar 57 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 91 milyar 398 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 8 milyar 659 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat 2019 dönemine göre 4 milyar 965 milyon arttı.

Kısa vadeli
yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti.

Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor
“Yerli yazılım işgücü yabancı şirketlerin odağında”“Yerli yazılım işgücü yabancı şirketlerin odağında”
Nissan üst düzey yönetiminde iki yeni görev değişimiNissan üst düzey yönetiminde iki yeni görev değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı TCMB

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

10 milyon kişi başvurdu

10 milyon kişi başvurdu

40 günde 10 bin lira kazandırıyor

40 günde 10 bin lira kazandırıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finans dışı şirketlerin döviz açığı 191.9 milyar dolara geriledi

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 191.9 milyar dolara geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 69.79'a geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 69.79'a geriledi

“Yerli yazılım işgücü yabancı şirketlerin odağında”

“Yerli yazılım işgücü yabancı şirketlerin odağında”

Nissan üst düzey yönetiminde iki yeni görev değişimi

Nissan üst düzey yönetiminde iki yeni görev değişimi

AVM Ciro Endeksi Nisan’da yüzde 14.2 arttı

AVM Ciro Endeksi Nisan’da yüzde 14.2 arttı

Karsan’dan Roma’ya 227 adet Menarinibus Citymood otobüs

Karsan’dan Roma’ya 227 adet Menarinibus Citymood otobüs

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.