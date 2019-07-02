FİNANS

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 188 milyar 63 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 188 milyar 63 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, nisanda bir önceki aya göre 2 milyar 289 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 230 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı ise 188 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya 941 milyon dolar geriledi.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve
yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 299 milyon dolar ve 71 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları 114 milyon dolar artış gösterdi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler
ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 493 milyon dolar ve 220 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 483 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Nisan 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli
krediler bir önceki aya göre 907 milyon dolar, uzun vadeli olanlar da 2 milyar 586 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 202 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 939 milyon dolar geriledi.

Nisan 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 100 milyar 662 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 91 milyar 707 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 8 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 11 milyar 468 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti.

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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı TCMB

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