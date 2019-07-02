Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 188 milyar 63 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, nisanda bir önceki aya göre 2 milyar 289 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 230 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı ise 188 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya 941 milyon dolar geriledi.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve

yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 299 milyon dolar ve 71 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları 114 milyon dolar artış gösterdi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler

ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 493 milyon dolar ve 220 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 483 milyon dolar arttı.