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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda 217 milyar 164 milyon dolara çıktı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda bir önceki aya göre 1 milyar 732 milyon dolar artarak 217 milyar 164 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde, Haziran 2018 değerlerine göre varlıklar 977 milyon dolar, yükümlülükler de 2 milyar 709 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı 217 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Haziran 2018'e göre 1 milyar 732 milyon dolar yükseldi.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat,
ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımlar sırasıyla 423 milyon dolar, 304 milyon
dolar ve 237 milyon dolar, varlıklar da 977 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden
sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 244 milyon dolar, 941 milyon dolar ve 524
milyon dolar artarken, bunlara bağlı olarak yükümlülükler de 2 milyar 709 milyon dolar yükseliş kaydetti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, temmuz döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli
krediler haziran dönemine göre 1 milyar 3 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 62 milyon
dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 541 milyon dolar,
uzun vadeli krediler 228 milyon dolar yükseldi.

Temmuz 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 93 milyar 294 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler
90 milyar 843 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 2 milyar 451 milyon
dolara gerileyerek, Haziran 2018 dönemine göre 1 milyar 804 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli
yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 oldu.

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finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük v TCMB

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