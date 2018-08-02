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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, mayısta 217 milyar 255 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, mayısta bir önceki aya göre 3 milyar 887 milyon dolar azalarak 217 milyar 255 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde, Nisan 2018 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 420 milyon dolar artarken, yükümlülükler 2 milyar 467 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı ise 217 milyar 255 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Nisan 2018'e göre 3 milyar 887 milyon dolar azaldı.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt dışına
doğrudan sermaye yatırımları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 385 milyon dolar, 386 milyon dolar ve 655 milyon dolar artarken, sonuç olarak varlıklar 1 milyar 420 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve
yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 514 milyon dolar ve 605 milyon dolar azaldı. Bu dönemde ithalat borçları ise 652 milyon dolar artarken, bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 467 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Mayıs 2018 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2018 dönemine göre 748 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 822 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 931 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler ise 884 milyon dolar azaldı.

Mayıs 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 96 milyar 882 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler
90 milyar 389 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası 6 milyar 493 milyon
dolar gerçekleşerek, Nisan 2018 dönemine göre 851 milyon dolar arttı. Kısa vadeli
yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 27 oldu.

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net döviz açığı TCMB

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