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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, haziranda 215 milyar 904 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, haziranda bir önceki aya göre 1 milyar 261 milyon dolar azalarak 215 milyar 904 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde, Mayıs 2018 değerlerine göre varlıklar 4 milyar 59 milyon dolar, yükümlülükler de 5 milyar 320 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı 215 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Mayıs 2018'e göre 1 milyar 261 milyon dolar geriledi.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt içi
bankalardaki mevduat sırasıyla 281 milyon dolar ve 4 milyar 6 milyon dolar azalırken, yurt dışına
doğrudan sermaye yatırımları ise 234 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 4 milyar 457 milyon dolar ve 976 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ise 113 milyon dolar yükseliş kaydetti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında haziran döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli
krediler Mayıs 2018 dönemine göre 416 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 4 milyar 41 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 1 milyar 46 milyon dolar gerilerken,
uzun vadeli krediler ise 183 milyon dolar arttı.

Haziran 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 92 milyar 554 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler
88 milyar 449 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 4 milyar 105 milyon
dolar gerçekleşerek, Mayıs 2018 dönemine göre 2 milyar 831 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli
yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 oldu.

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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı TCMB

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