Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı mayısta 180 milyar 259 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini yayımladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları mayısta bir önceki aya göre 1 milyar 847 milyon dolar artarken,

yükümlülükler 3 milyar 105 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı ise 180 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya 4 milyar 952 milyon dolar geriledi.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına

doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 506 milyon dolar ve 555 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 311 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile

yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 768 milyon dolar ve 112 milyon dolar azalırken,

ithalat borçları 775 milyon dolar arttı.