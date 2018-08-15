Finansal Kurumlar Birliği, ilk yarı sonuçlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ilk yarıyıl verilerine göre, sektörün aktif toplamı yüzde 28 artışla 154,1 milyar liraya, işlem hacmi de yüzde 22 artışla 111,7 milyar liraya ulaştı.
FKB'den yapılan açıklamada, bankacılık dışı finans sektörü ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler ile sektörün ilk yarıyıl verilerine yer verildi.
Bankacılık dışı finans sektörünün bu yılın ilk yarısındaki konsolide verilerine göre, aktif toplam yüzde 28 artışla 154,1 milyar TL'ye, işlem hacmi yüzde 22 artışla 111,7 milyar TL’ye, faaliyet konusu alacaklar yüzde 27 artışla 138,6 milyar TL’ye ve öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,5 artışla 20,4 milyar TL’ye ulaştı.
Sektörlerin takipteki alacaklar oranında kayda değer bir artış görülmezken, takipteki alacaklar oranı yüzde 3 ila yüzde 5 aralığında gerçekleşti.
Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2018’in ilk yarısında yüzde 28 büyüyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü. Bankacılık dışı finans büyüyerek KOBİ’lere destek olmaya, Türkiye ekonomisine de katkı sunmaya devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Mehmet Cantekin, Türkiye ekonomisinin sınavdan geçtiği bir dönemde FKB olarak ekonomi yönetimine olan tam desteklerinin altını bir kez daha çizmek istediğini belirterek, "Türkiye ekonomisi o kadar güçlü ki bu sınavı da başarıyla atlatacaktır. Özellikle BDDK tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemelerin finans sektörleri aracılığıyla reel sektörü ve ekonomimizdeki sıcak gelişmeleri rahatlatacağına inanıyoruz. Otoritenin olağanüstü dönemlerde hızlı hareket ederek benzer aksiyonlar almasının sektörlerimizde faaliyet gösteren finans kuruluşlarına güven verdiği de bir gerçektir." ifadelerini kullandı.
Cantekin, ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ ve ihracatçılara sağladıkları finans desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı bir görev saydıklarını, bu görev çerçevesinde yeni ekonomi yönetimi ile birlikte sıkı bir iş birliğine girerek bankacılık dışı finans adına yeni fırsatlar yaratacaklarına olan inançlarının her geçen gün arttığını kaydetti.
Uluslararası İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde, reel sektöre daha fazla finansman olanakları sağlayacak, daha güçlü bir altyapı oluşturma yönündeki çalışmalarının sürdüğünü bildiren Cantekin, "Banka dışı finansın 10 yıl içerisinde göstermiş olduğu performans, aktif büyüklüğünde yıllık ortalama yüzde 20 büyüyerek 155 milyar TL’ye yükselmiş olması ekonomimiz adına memnuniyet vericidir. Dolayısıyla FKB olarak, Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilir büyümesinde rol alarak KOBİ’lerimize ve ihracatçılarımıza sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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- 3 sektörün finansal performansı
FKB çatısı altında temsil edilen 3 sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Cantekin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sektörlerimiz adına ülkemize sunduğumuz katkının giderek artacağını öngörmekten mutluluk duyuyoruz. 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine baktığımızda, finansal kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 25,3 artarak 59 milyar TL seviyesini geçti. Sektörün aktif büyüklüğü ilk yarıyılda yüzde 26, öz kaynakları ise yüzde 10,7 oranında büyüdü. Faktoring sektörüne baktığımızda, 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine göre, işlem hacmi 82,2 milyar TL, alacaklar ise 42 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 2017’nin ilk yarısına oranla yüzde 29’luk artışla 45,1 milyar TL, öz kaynakları ise yüzde 18,9 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerinde geçti. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 123 bin seviyesine yaklaşan müşterilerine hizmet veriyor. Finansman şirketleri tarafında ise 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda, sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi yüzde 45,6 artarak 17 milyar TL seviyelerini aşmış bulunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü de 42 milyar TL seviyesini geçerken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayımız 4,6 milyon seviyelerine ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 36,3 milyar TL olarak gerçekleşti."
Cantekin, Türkiye'deki bankacılık dışı finans sektörünün ekonomideki payının artırılması, güçlendirilerek derinleştirilmesi ve KOBİ’lere gereken desteğin verilebilmesinin, kendilerinin yurt içi ve dışı kaynaklarla rekabet edebilir ve fırsat eşitliğine ulaşabilmeleri ile mümkün olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin, sürdürülebilir büyüme prensibi ile finans sektörü içindeki paylarını OECD ülkelerinin seviyelerine çıkarmak olduğunu bildirdi.
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