Finansal Kurumlar Birliği, ilk yarı sonuçlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ilk yarıyıl verilerine göre, sektörün aktif toplamı yüzde 28 artışla 154,1 milyar liraya, işlem hacmi de yüzde 22 artışla 111,7 milyar liraya ulaştı. FKB'den yapılan açıklamada, bankacılık dışı finans sektörü ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler ile sektörün ilk yarıyıl verilerine yer verildi. Bankacılık dışı finans sektörünün bu yılın ilk yarısındaki konsolide verilerine göre, aktif toplam yüzde 28 artışla 154,1 milyar TL'ye, işlem hacmi yüzde 22 artışla 111,7 milyar TL’ye, faaliyet konusu alacaklar yüzde 27 artışla 138,6 milyar TL’ye ve öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,5 artışla 20,4 milyar TL’ye ulaştı. Sektörlerin takipteki alacaklar oranında kayda değer bir artış görülmezken, takipteki alacaklar oranı yüzde 3 ila yüzde 5 aralığında gerçekleşti. Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2018’in ilk yarısında yüzde 28 büyüyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü. Bankacılık dışı finans büyüyerek KOBİ’lere destek olmaya, Türkiye ekonomisine de katkı sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Mehmet Cantekin, Türkiye ekonomisinin sınavdan geçtiği bir dönemde FKB olarak ekonomi yönetimine olan tam desteklerinin altını bir kez daha çizmek istediğini belirterek, "Türkiye ekonomisi o kadar güçlü ki bu sınavı da başarıyla atlatacaktır. Özellikle BDDK tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemelerin finans sektörleri aracılığıyla reel sektörü ve ekonomimizdeki sıcak gelişmeleri rahatlatacağına inanıyoruz. Otoritenin olağanüstü dönemlerde hızlı hareket ederek benzer aksiyonlar almasının sektörlerimizde faaliyet gösteren finans kuruluşlarına güven verdiği de bir gerçektir." ifadelerini kullandı. Cantekin, ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ ve ihracatçılara sağladıkları finans desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı bir görev saydıklarını, bu görev çerçevesinde yeni ekonomi yönetimi ile birlikte sıkı bir iş birliğine girerek bankacılık dışı finans adına yeni fırsatlar yaratacaklarına olan inançlarının her geçen gün arttığını kaydetti.