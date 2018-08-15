FİNANS

Finansal Kurumlar Birliği, ilk yarı sonuçlarını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

FKB'nin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ilk yarıyıl verilerine göre, aktif toplam yüzde 28 artışla 154,1 milyar liraya, işlem hacmi yüzde 22 artışla 111,7 milyar liraya ulaştı - Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin: - "Türkiye ekonomisinin sınavdan geçtiği bir dönemde FKB olarak ekonomi yönetimimize olan tam desteğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Türkiye ekonomisi o kadar güçlü ki bu sınavı da başarıyla atlatacaktır" - "Özellikle BDDK tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemelerin finans sektörleri aracılığıyla reel sektörü ve ekonomimizdeki sıcak gelişmeleri rahatlatacağına inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ilk yarıyıl verilerine göre, sektörün aktif toplamı yüzde 28 artışla 154,1 milyar liraya, işlem hacmi de yüzde 22 artışla 111,7 milyar liraya ulaştı.

FKB'den yapılan açıklamada, bankacılık dışı finans sektörü ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler ile sektörün ilk yarıyıl verilerine yer verildi.

Bankacılık dışı finans sektörünün bu yılın ilk yarısındaki konsolide verilerine göre, aktif toplam yüzde 28 artışla 154,1 milyar TL'ye, işlem hacmi yüzde 22 artışla 111,7 milyar TL’ye, faaliyet konusu alacaklar yüzde 27 artışla 138,6 milyar TL’ye ve öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,5 artışla 20,4 milyar TL’ye ulaştı.

Sektörlerin takipteki alacaklar oranında kayda değer bir artış görülmezken, takipteki alacaklar oranı yüzde 3 ila yüzde 5 aralığında gerçekleşti.

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2018’in ilk yarısında yüzde 28 büyüyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü. Bankacılık dışı finans büyüyerek KOBİ’lere destek olmaya, Türkiye ekonomisine de katkı sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Mehmet Cantekin, Türkiye ekonomisinin sınavdan geçtiği bir dönemde FKB olarak ekonomi yönetimine olan tam desteklerinin altını bir kez daha çizmek istediğini belirterek, "Türkiye ekonomisi o kadar güçlü ki bu sınavı da başarıyla atlatacaktır. Özellikle BDDK tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemelerin finans sektörleri aracılığıyla reel sektörü ve ekonomimizdeki sıcak gelişmeleri rahatlatacağına inanıyoruz. Otoritenin olağanüstü dönemlerde hızlı hareket ederek benzer aksiyonlar almasının sektörlerimizde faaliyet gösteren finans kuruluşlarına güven verdiği de bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Cantekin, ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ ve ihracatçılara sağladıkları finans desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı bir görev saydıklarını, bu görev çerçevesinde yeni ekonomi yönetimi ile birlikte sıkı bir iş birliğine girerek bankacılık dışı finans adına yeni fırsatlar yaratacaklarına olan inançlarının her geçen gün arttığını kaydetti.

Uluslararası İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde, reel sektöre daha fazla finansman olanakları sağlayacak, daha güçlü bir altyapı oluşturma yönündeki çalışmalarının sürdüğünü bildiren Cantekin, "Banka dışı finansın 10 yıl içerisinde göstermiş olduğu performans, aktif büyüklüğünde yıllık ortalama yüzde 20 büyüyerek 155 milyar TL’ye yükselmiş olması ekonomimiz adına memnuniyet vericidir. Dolayısıyla FKB olarak, Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilir büyümesinde rol alarak KOBİ’lerimize ve ihracatçılarımıza sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

\

- 3 sektörün finansal performansı

FKB çatısı altında temsil edilen 3 sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Cantekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörlerimiz adına ülkemize sunduğumuz katkının giderek artacağını öngörmekten mutluluk duyuyoruz. 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine baktığımızda, finansal kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 25,3 artarak 59 milyar TL seviyesini geçti. Sektörün aktif büyüklüğü ilk yarıyılda yüzde 26, öz kaynakları ise yüzde 10,7 oranında büyüdü. Faktoring sektörüne baktığımızda, 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine göre, işlem hacmi 82,2 milyar TL, alacaklar ise 42 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 2017’nin ilk yarısına oranla yüzde 29’luk artışla 45,1 milyar TL, öz kaynakları ise yüzde 18,9 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerinde geçti. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 123 bin seviyesine yaklaşan müşterilerine hizmet veriyor. Finansman şirketleri tarafında ise 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda, sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi yüzde 45,6 artarak 17 milyar TL seviyelerini aşmış bulunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü de 42 milyar TL seviyesini geçerken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayımız 4,6 milyon seviyelerine ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 36,3 milyar TL olarak gerçekleşti."

Cantekin, Türkiye'deki bankacılık dışı finans sektörünün ekonomideki payının artırılması, güçlendirilerek derinleştirilmesi ve KOBİ’lere gereken desteğin verilebilmesinin, kendilerinin yurt içi ve dışı kaynaklarla rekabet edebilir ve fırsat eşitliğine ulaşabilmeleri ile mümkün olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin, sürdürülebilir büyüme prensibi ile finans sektörü içindeki paylarını OECD ülkelerinin seviyelerine çıkarmak olduğunu bildirdi.

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
İşte yeni konut kampanyasının detaylarıİşte yeni konut kampanyasının detayları
ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimiATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Finansal Kurumlar Birliği

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı

Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

Turkcell/Terzioğlu: Sorumluluk almaya hazırız

Turkcell/Terzioğlu: Sorumluluk almaya hazırız

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: İhracatı artırmalı, ithalatı azaltmalıyız

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: İhracatı artırmalı, ithalatı azaltmalıyız

Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi 

Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi 

İşte yeni konut kampanyasının detayları

İşte yeni konut kampanyasının detayları

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.