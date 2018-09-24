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Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

Finansal Kurumlar Birliği (FKB)’nin, Başkanlık görevine Turkcell Finansman A.Ş’nin Genel Müdürü Adem Duman getirildi.

Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Finansal Kurumlar Birliği (FKB)’nin, Başkanlık görevine Turkcell Finansman A.Ş’nin Genel Müdürü Adem Duman getirildi.
FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesinin hemen ardından düşüncelerini şöyle belirtti:
“Finansal Kurumlar Birliği, çok önemli iki misyon üstleniyor: başta ekonomimizin dinamosu olan KOBİ’ler olmak üzere reel sektörümüze çeşitlendirilmiş finansman çözümleri sunarak Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine ve istihdama katkı sağlamak; ikinci olarak ta bireysel refahı artırma amaçlı kredi imkanları sunmak.
“Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük mutluluk ve gurur duydum.
“Amacımız, tüm üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuzla birlikte, bizden önceki üyelerimiz ve Başkanlarımızın bankacılık dışı finans alanında Birliğimizi taşıdıkları güçlü konumu daha da pekiştirerek; devraldığımız bayrağı hakkıyla taşımaktır.
“Bu vesileyle, bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sn. Mehmet Cantekin’e hizmetlerinden dolayı, Birliğimiz adına teşekkürlerimi sunarım.” (Fotoğraflı)

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