FİNANS

Finansal mimari yeniden dizayn edilecek

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 15:19 | Son Güncelleme

Yeni Ekonomi Programı'na göre, finansal istikrarın sağlanması ve bütüncül veri akışının zamanında kamuya temin edilmesi için gerekli yasal ve teknik altyapı kurulacak - Finansal sistemdeki kredi, likidite ve kur riskinin izlenmesinde daha etkin bir risk yönetim sistemi kurulması için başlatılan çalışmalar hız kazanacak - Türk lirası cinsi varlıkların faiz riskinden korunmasında ve değişken faizli enstrümanların fiyatlamasında kullanılabilecek referans faizler oluşturulacak

Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, 2019-2021 döneminde finansal istikrarın sağlanması ve bütüncül veri akışının zamanında kamuya temin edilmesi için gerekli yasal ve teknik altyapı kurulacak.

YEP'te bankacılık sektörü ve reel sektör kredileriyle makroekonomik hedefleri destekleyecek projelere ilişkin uygulanacak politika ve tedbirlere de yer verildi.

Buna göre, bankacılık sektörünün sağlam yapısının sürdürülmesi ve bu alanda ülke olarak elde edilen kazanımların korunması için gerekli önlemlerin uygulamaya konulması YEP döneminin öncelikleri arasında yer aldı.

Bu kapsamda, bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmaları yapılacak. Çalışmaların sonuçlarına göre, gerektiğinde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek, dünya örneklerine ve Türkiye'nin geçmiş tecrübelerine dayanan kapsamlı bir politika seti devreye sokulacak. Böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimi ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılması sağlanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası, sermaye piyasalarını kuvvetlendirmesi ve kalkınmaya destek vermesi amacıyla görev alanları genişletilerek yeniden yapılandırılacak.

Türkiye Emlak Bankası AŞ de gayrimenkul sektörünün en iyi uygulamalar kapsamında gayrimenkul finansmanını yönlendirecek bir banka haline getirilecek.

İhracatı desteklemek amacıyla Eximbank'ın öz kaynakları daha da güçlendirilecek ve şube sayısı artırılacak.

- "Daha etkin bir risk yönetim sistemi kurulacak"

Finansal istikrarın sağlanması ve bütüncül veri akışının zamanında kamuya temin edilmesi için gerekli yasal ve teknik altyapı kurulacak. Güçlü veri akışıyla finansal sistemdeki kredi, likidite ve kur riskinin izlenmesinde daha etkin bir risk yönetim sistemi kurulması için başlatılan çalışmalar hız kazanacak. Ayrıca, oluşturulacak yerel pazarlar ve araçlarla riskleri etkin şekilde ve zamanında bertaraf etmenin de yolu açılacak. Finansal mimari, tüm bunları etkin biçimde sağlayacak ve koordine edecek şekilde yeniden dizayn edilecek.

YEP'teki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve büyümeyi sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili projeler ve programlar da hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, Borsa İstanbul nezdinde Türkiye'deki finansal varlıkların riske karşı korunması amaçlı yapılabilecek hedge stratejilerinde ağırlıkla kullanılan döviz alımı yöntemine alternatif ürünler (döviz swap, faiz swap) devreye girecek.

Yabancı para ihraçları yapmak için kamu yatırım kuruluşları birleştirilerek güçlü bir kurumsal finansman şirketi oluşturulurken, kamu portföy yönetim şirketleri birleştirilerek güçlü alım kapasitesi sağlanacak.

- Türkiye Reasürans Havuzu oluşturulacak

Katılım bankacılığının yaygınlaştırılması amacıyla yeni iş modeli/pencere sistemi uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Türk lirası cinsi varlıkların faiz riskinden korunmasında ve değişken faizli enstrümanların fiyatlamasında kullanılabilecek referans faizler oluşturulacak. Ülke genelinde, teminat bulunamayan riskleri kapsayacak bir Türkiye Reasürans Havuzu oluşturulacak.

İş gücü piyasasında, kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak.

Gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik teşvikler geliştirilecek. Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programları uygulanacak. Eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlerin profilleri belirlenerek, bu kişilerin iş gücüne ve istihdama katılımlarını destekleyecek birey, aile ve toplum odaklı bütüncül bir mekanizma hayata geçirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
2019-2021 dönemi Bankacılık Sektörü finansal mimari yeni ekonomi programı YEP

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