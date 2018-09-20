Finansal mimari yeniden dizayn edilecek

Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, 2019-2021 döneminde finansal istikrarın sağlanması ve bütüncül veri akışının zamanında kamuya temin edilmesi için gerekli yasal ve teknik altyapı kurulacak.

YEP'te bankacılık sektörü ve reel sektör kredileriyle makroekonomik hedefleri destekleyecek projelere ilişkin uygulanacak politika ve tedbirlere de yer verildi.

Buna göre, bankacılık sektörünün sağlam yapısının sürdürülmesi ve bu alanda ülke olarak elde edilen kazanımların korunması için gerekli önlemlerin uygulamaya konulması YEP döneminin öncelikleri arasında yer aldı.

Bu kapsamda, bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmaları yapılacak. Çalışmaların sonuçlarına göre, gerektiğinde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek, dünya örneklerine ve Türkiye'nin geçmiş tecrübelerine dayanan kapsamlı bir politika seti devreye sokulacak. Böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimi ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılması sağlanacak.