İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ekonomi yönetiminin, sadece orta vadede değil, kısa vade için de aksiyon planının hazır olduğunu ve hemen uygulamaya koyduğunu görmenin piyasaların güvenini arttırdığını belirterek, "Reel sektör olarak, finansal piyasaların istikrarı için atılan her adımı destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, ticari diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacaklarını bildirdi.

Dün, zor bir haftaya umut ve kararlılıkla başladıklarını belirten Olpak, "Finansal piyasalarda yaşanan ve makroekonomik temellerimizi hiç yansıtmayan gelişmeler, tablonun daha net anlaşılmasını sağladı. Uluslararası piyasalar açılmadan yaşanan bu gelişmelerin ekonomimiz üzerinde olumsuz etkileri olacak ama kalıcı hasara dönüşebilecek yıkıcı etkisi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Olpak, cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nın kararlı bir yol haritası ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: