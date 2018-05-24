Finansal tablolar ve stoklara ilişkin tebliğler

ANKARA - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun, finansal tabloların sunuluşu ve stoklara ilişkin muhasebe standartları hakkındaki iki tebliği yürürlükten kaldırıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ ile Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan, kurumun, "Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler", "Finansal Tabloların Sunuluşu" ve "Stokların Yayımlanması" konusundaki 3 kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

