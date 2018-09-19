Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması imzalandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'nın, bugün itibarıyla imzalandığını ve uygulamaya girdiğini duyurdu.

TBB, Finansal Yeniden Yapılandırma

Çerçeve Anlaşması hakkında yaptığı yazılı açıklamada, bankalar ve diğer finansal kurumların münferit veya birlikte, borçlarını ödemeye

niyetli, ancak farklı nedenlerle edimlerini zamanında yerine getiremeyen

müşterilerine, ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesine destek olduğu belirtti.

Açıklamada, birlik tarafından daha önceleri de kamuoyunun bilgisine sunulduğu

üzere, her bir müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu alacaklı

ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı şekilde, bankaların müşterilerine kredi kanallarını açık tuttuğu, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağladığı vurgulandı.

Ekonomik performansın öngörülmedik kadar kısa sürede ve ölçüde düşüş gösterdiği durumlarda ise gelişmelerin ekonomik faaliyet

üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırmak ve kısa sürede toparlanmayı

desteklemek amacıyla çok sayıda alacaklı ve borçlunun bir araya getirilmesini

gerekli kılan uzlaşı platformlarına ihtiyaç duyulabildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: