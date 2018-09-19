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Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması imzalandı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 14:13 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması, bugün itibarıyla imzalanarak uygulamaya girdi - Türkiye Bankalar Birliği: - "Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının amacı gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını vadelerini ödemekte zorlanan işletmelere destek olmaktır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'nın, bugün itibarıyla imzalandığını ve uygulamaya girdiğini duyurdu.

TBB, Finansal Yeniden Yapılandırma
Çerçeve Anlaşması hakkında yaptığı yazılı açıklamada, bankalar ve diğer finansal kurumların münferit veya birlikte, borçlarını ödemeye
niyetli, ancak farklı nedenlerle edimlerini zamanında yerine getiremeyen
müşterilerine, ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesine destek olduğu belirtti.

Açıklamada, birlik tarafından daha önceleri de kamuoyunun bilgisine sunulduğu
üzere, her bir müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu alacaklı
ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı şekilde, bankaların müşterilerine kredi kanallarını açık tuttuğu, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağladığı vurgulandı.

Ekonomik performansın öngörülmedik kadar kısa sürede ve ölçüde düşüş gösterdiği durumlarda ise gelişmelerin ekonomik faaliyet
üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırmak ve kısa sürede toparlanmayı
desteklemek amacıyla çok sayıda alacaklı ve borçlunun bir araya getirilmesini
gerekli kılan uzlaşı platformlarına ihtiyaç duyulabildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böyle durumlarda, kaynakların ve zamanın doğru ve verimli kullanılması, taraflar
arasında eş güdümün sağlanarak süreçlerin hızlı tamamlanması önem arz
etmektedir. Bu çerçevede, yapılandırma programlarında ölçekleri de dikkate alınarak ekonomik faaliyetleri itibarıyla sektörlerinde ve ticari ilişkilerinde önemli yere sahip olan, nakit dengeleri iyileştiğinde çok sayıda borçlu için sinerji
oluşturabilecek nitelikteki borçlulara önceliğin verilebilmesi gereklilik gösterebilmektedir. Bu yaklaşımla, Türkiye Bankalar Birliği tarafından, yakın dönemde uluslararası piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle ekonomimizde yaşananlar dikkate alınarak, bankalar ve diğer finansal kurumların ticari borçlularla yapacakları finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinde uyulması gereken prensipleri düzenleyen bir protokol hazırlanmıştır."

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- "Amaç zorlanan işletmeleri desteklemek"

Açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'nın, toplam kredilerdeki payı
yaklaşık yüzde 90 olan banka ve diğer finansal kuruluş tarafından bugün itibarıyla imzalandığı ve uygulamaya girdiği belirtildi.

İç süreçleri devam eden banka ve diğer finansal kuruluşların kısa bir süre içinde anlaşmayı imzalamalarının beklendiği bildirilen açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının amacının gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını vadelerini ödemekte zorlanan işletmeleri desteklemek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu sayede, borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı
tespit edilen işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülerek nakit akımlarının düzenlenmesine ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olunacağı ifade edildi.

Bu yapılırken, alacaklıların yanı sıra ilgili borçlunun, varsa bunlarla bağlantılı
bulunan diğer kuruluşlar ile hakim hissedarlarının da iyi niyetlerini ve özverilerini
azami ölçüde ortaya koymaları, bu suretle bir uzlaşı platformunun ve sektörler
arasında pozitif bir sinerjinin oluşturulmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bankacılık sektörü tüm paydaşlarıyla el birliği, iş birliği ve güç birliği içerisinde,
tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli
şekilde kullanarak üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca büyümenin sürdürülmesi, varlık değerlerinin ve yatırımcı güveninin korunmasına
azami ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir. Uygulamanın ülkemize ve ekonomimize yararlı olmasını dileriz."

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Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kredi Türkiye Bankalar Birliği

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