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Finansevim’den enflasyonla mücadeleye 3 aylık destek

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

"ENFLASYONLA Topyekûn Mücadele Programı" kapsamında alınan kararlar belli oldu.

Finansevim’den enflasyonla mücadeleye 3 aylık destek

İSTANBUL, (DHA) - "ENFLASYONLA Topyekûn Mücadele Programı" kapsamında alınan kararlar belli oldu. Bu kapsamda hükümetin tüm firmalara asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusundaki çağrıya faizsiz ev alma sistemi Finansevim asgari oranın da üzerine çıkarak yüzde 20 indirim yapacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"nı açıkladı. Bu doğrultuda alınan kararlara, kurulduğu günden bu yana vatandaşların ev sahibi olmaları için yaptığı tasarruf sistemlerinin yanı sıra, inşaat sektörüne de verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen Faizsiz ev alma sistemi Finansevim de destek vereceğini bildirdi.
Finansevim Genel Müdürü Serdar Kolo konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümetin tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusundaki çağrıya karşılık verip, asgari oranın da üzerine çıkarak ekim kasım ve aralık ayları içerisinde yüzde 20 indirim Finansevim’den geldi" ifadelerini kullandı.
"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tamamen faizsiz ev ve otomobil alma sistemimizle insanlarımızın zorlanmadan, kendi belirledikleri ödeme miktarıyla ev ve otomobil sahibi olmalarını sağladık. Bundan sonra da bu hizmetimize devam edeceğiz. Bunu yaparken aynı zamanda emlak ve gayrimenkul sektörüne olan desteğimizi de devam ettireceğiz" diyen Serdar Kolo şunları söyledi:
"Sektörün en sıkışık dönemlerinde dahi yaptığımız faizsiz ev edindirme sistemi ile satışlara hep katkı sağladık. Son olarak hükümetimizin yaptığı çağrıya kayıtsız kalamazdık. Asgari yüzde 10 olarak belirlenen oranın da üzerine çıkarak elimizden gelen her türlü özveriyi gösterip, katılım bedelimizde yüzde 20’lik bir indirim sağlayarak bizde hükümetimizin yaptığı 3 aylık çağrıya destekte bulunduk."
(FOTOĞRAFLI)

Finansevim’den enflasyonla mücadeleye 3 aylık destek

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