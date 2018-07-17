Finansevim'den konutu olmayanları ev sahibi yapacak formül

İSTANBUL (AA) - Finansevim, orta ve alt gelir grubunun ev sahibi olmasındaki en büyük engellerden olan ödeme miktarı ve peşinat konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırıyor.

Finansevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, oluşturduğu sistem ve uyguladığı kampanyalarla, orta ve alt gelir grubunun ev sahibi olmasındaki en büyük engellerden olan ödeme miktarı ve peşinat konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırarak, makul ödeme aralığı ve kendi belirleyecekleri ödeme miktarı ile insanları ev sahibi yapıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, Türkiye'de şimdiye kadar konut sahibi olamamış bir kitle bulunduğunu belirterek, bu kitlenin nasıl ev sahibi yapılacağının hep konuşulduğunu aktardı.

Kendilerinin de buradan yola çıkarak, aylık ödeme miktarını ve peşinatlarını müşterilerinin belirleyeceği bir sistemle ev sahibi olamayan kesime bu imkanı sunduklarını kaydeden Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki tüketici kanunlarına göre inşaat firmalarımız konutları 36 ayda teslim etmek zorunda. Hal böyle olunca da ister istemez ödeme aralıkları sınırlı ve miktarlar oldukça yüksek oluyor. Biz uyguladığımız bu sistemle hem üretici inşaat firmalarımızın satışlarını desteklemiş oluyor, hem de ev sahibi olamayan kitleyi ev sahibi yapmış oluyoruz."