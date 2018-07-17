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Finansevim'den konutu olmayanları ev sahibi yapacak formül

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

Şirket, sunduğu sistemler sayesinde orta ve alt gelir grubunun ev sahibi olmasındaki en büyük engellerden olan ödeme miktarı ve peşinat konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırıyor

İSTANBUL (AA) - Finansevim, orta ve alt gelir grubunun ev sahibi olmasındaki en büyük engellerden olan ödeme miktarı ve peşinat konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırıyor.

Finansevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, oluşturduğu sistem ve uyguladığı kampanyalarla, orta ve alt gelir grubunun ev sahibi olmasındaki en büyük engellerden olan ödeme miktarı ve peşinat konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırarak, makul ödeme aralığı ve kendi belirleyecekleri ödeme miktarı ile insanları ev sahibi yapıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, Türkiye'de şimdiye kadar konut sahibi olamamış bir kitle bulunduğunu belirterek, bu kitlenin nasıl ev sahibi yapılacağının hep konuşulduğunu aktardı.

Kendilerinin de buradan yola çıkarak, aylık ödeme miktarını ve peşinatlarını müşterilerinin belirleyeceği bir sistemle ev sahibi olamayan kesime bu imkanı sunduklarını kaydeden Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki tüketici kanunlarına göre inşaat firmalarımız konutları 36 ayda teslim etmek zorunda. Hal böyle olunca da ister istemez ödeme aralıkları sınırlı ve miktarlar oldukça yüksek oluyor. Biz uyguladığımız bu sistemle hem üretici inşaat firmalarımızın satışlarını desteklemiş oluyor, hem de ev sahibi olamayan kitleyi ev sahibi yapmış oluyoruz."

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- Finansevim'den ev sahibi olmak için avantajlı sistemler

Satılan bir evi 36 ayda teslim etmek zorunda olan firmalar, bu teslimatı yapmak için belirli bir parayı almak zorunda kalıyor. Bu durum da ister istemez vatandaşların ödeme aralığına ve miktarına yansıyor. Finansevim, bu vadeyi 12 aydan 360 aya kadar uzatarak hem vatandaşların rahat ödeme planı sayesinde ev sahibi olmalarını sağlıyor hem de konut sektöründe ki satışlarda bir hareket sağlamış oluyor. Şirket, bu uygulamayı yaparken vatandaşları faizden uzak tutuyor.

Finansevim, Çekiliş Fonu uygulamasıyla 12 aydan 360 aya kadar taksit ödemeleriyle, müşteriye, ilk sırada evi alma fırsatı sunuyor. Üstelik bunu yaparken de kira yardımı gibi fazla ödeme istemiyor. Vade Ortası Fonu ile sabit taksitleri müşterilerin kendileri belirleyebiliyor.

Müşteriler, Relax Ödeme Fonu sayesinde Türkiye'de ilk defa uygulanan faizsiz modelle, dilediği taksiti, herhangi bir ödeme planı oluşturmadan dilediği şekilde ödeyebiliyor.

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