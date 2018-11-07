Finansevim'den sektörde 'ilk'e imza atan kampanya

İSTANBUL, (DHA) - Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması ev almak isteyenleri 'Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi'ne yönlendirdi. Bu kapsamda sektörde bir ilki gerçekleştiren Finansevim, kişilerin taksit ödemeye başlamadan ev sahibi olmasına fırsat tanıyan yeni bir kampanya başlattı. Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması gayrimenkul almak isteyen dar ve orta gelirli kişileri 'Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi'ne yönlendirdi. Bu anlamda Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara birçok fırsat sunan Finansevim hizmetlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, "Günümüz şartlarında faiz oranlarının çok yüksek olması insanların kredi alma gücünü düşürüyor ve maliyetleri çok ciddi oranda arttırıyor. Örneğin kredi ile 200 bin liralık ev alacak kişi, yaklaşık 623 bin lira gibi bir geri ödeme yapıyor. Bizim sistemimizde ise sadece 20 bin lira ödeyerek faizsiz ev sahibi olabiliyor" şeklinde konuştu.

ÖZSERMAYE İÇERİDE KALIYOR Aynı zamanda ekonomiye sağladıkları katkılardan da bahseden Özkaya, "Bankalar yurtdışı menşeili olduğu için kredilendirmeler yurtdışından yapılmış oluyor. Ama bizim yapmış olduğumuz sistemlerde özsermayenin Türkiye'de kalmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na tam destek verdiklerinin altını çizen Özkaya, "Müşterilerimize yüzde 10 değil, yüzde 20 indirim sağladık. Bunun inşaat sektörüne faydaları olacaktır. Bizim yapmış olduğumuz indirimlerle insanlar hem bu inşaatlardan faydalanacak, hem de faiz ödememiş olacaklar" dedi. KAMPANYALARDAN YARARLANMADA KOLAYLIK SAĞLIYORLAR Faizlerin yüksek olmasından dolayı inşaat sektöründe büyük bir durgunluk olduğunu dile getiren Özkaya, "Şu an güzel kampanyalar yapılıyor fakat ödeme bütçesi dar olan kişiler o halde bile zorlanıyor. Biz bütçesi dar olan insanların, inşaat firmalarının bu kampanyalarından yararlanmasına da fayda sağlamış oluyoruz" açıklamasında bulundu.

'ŞİMDİ AL, 3 AY SONRA ÖDE' KAMPANYASI Finansevim'in kişilerin faizsiz finans sistemi ile taksit ödemeye başlamadan ev sahibi olmasına fırsat tanıyan ve Türkiye'de bu sektörde ilk olan yeni bir kampanyaya imza attı. Kampanya hakkında bilgi veren Finansevim Genel Müdürü Serdar Kolo, "Kasım ayı itibariyle sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Yaklaşık 25 yıldır uygulanan modellerin dışında 'şimdi al, 3 ay sonra öde' kampanyası başlattık. Özellikle son dönemde ülkemizde enflasyonla alakalı çalışmalara da desteğimizi esirgememiştik. Şu anda da katılımcılarımız, katılım bedellerini ödeyerek sisteme dahil olup ödemelerine ise 3 ay sonra başlıyor. Bu da müşterilerimiz için kolaylık oluyor" şeklinde konuştu. Sektörde en avantajlı firma olma yolunda ilerlediklerini ifade eden Kolo, "Sektörde en fazla 6 aya kadar taksit yapılan katılım bedelini biz 12 aya kadar taksitlendirebiliyoruz. Fakat bizim katılımcılarımız ilk taksit bedelini ödeyerek sisteme dahil olup, taksitlerini yıl boyunca rahatlıkla ödeyebiliyorlar" dedi.