FİNANS

"Fındığı aflatoksine karşı koruyun"

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 15:58 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Fındık yağış altında bırakılmamalı ve harmana serilen ürün sürekli havalandırılmalı. Üreticilerimiz fındığını toprak zeminde değil, beton zeminde kurutmalı. Fındığı aflatoksine karşı koruyun"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin fındığı aflatoksine karşı koruması gerektiğini belirterek, "Fındık yağış altında bırakılmamalı ve harmana serilen ürün sürekli havalandırılmalı. Üreticilerimiz fındığını toprak zeminde değil, beton zeminde kurutmalı." dedi.

Soydan, yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadının sürdüğünü belirterek, yüksek kesimli bölgelerde ise birkaç gün içerisinde başlanacağı bilgisini verdi.

Fındığın Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi olduğunu anlatan Soydan, üreticilerden böylesine önemli bir ürünün kurutulması ve depolanması konusunda dikkatli olmalarını istedi.

- "Uzman tavsiyelerine kulak versin"

Arslan Soydan, fındığın son yıllarda aflatoksine maruz kaldığını, bunun da yanlış kurutma ve yanlış depolamadan kaynaklandığına vurgu yaparak, "Üreticimiz fındığını kuruturken ve depolarken mutlaka uzman tavsiyelerine kulak versin. Doğru bildikleri yanlıştan vazgeçsinler." diye konuştu.

Fındığın bahçeden harmana taşınırken mutlaka naylon çuvalların değil, jüt çuvalların tercih edilmesi gerektiğini aktaran Soydan, harmana gelen fındığın biran önce serilmesini tavsiye etti.

Daha sonra fındığın hızlı bir şekilde kurutma işleme geçilmesi gerektiğine işaret eden Soydan, şöyle konuştu:

"Fındık yağış altında bırakılmamalı ve harmana serilen ürün sürekli havalandırılmalı. En önemli husus ise üreticilerimiz fındığını toprak zeminde değil, beton zeminde kurutmalı. Çünkü beton üzerine serilmiş fındık en fazla 3 gün içerisinde suyunu çeker ve kurur. Ancak başka şartlarda kurutulmaya çalışılan fındıkta nem oranları yüksek olur. Bu nedenle üreticilerimiz beton üzerinde ürünlerini kurutmaya çalışmalıdır. Beton hem dalından toplanan çotanağı kurutmada hem de patoza verildikten sonraki aşamada tercih edilmelidir. Böylelikle ürün daha sağlıklı şartlarda kurutulmuş olur. Üreticilerimiz fındıklarını pazara indirdiklerinde bir sorun yaşamak istemiyorsa beton zemini tercih etmelidir."

Soydan, ''Üreticilerimiz mutlaka fındığın altına tente türü malzemeleri sermelidir. Böylelikle fındığın toprak ya da çimenle teması kesilmektedir. Üreticilerimiz bu konuda da hassas ve dikkatli davranmalıdır." ifadesini kullandı.

Doğru kurutma işleminin yapılmasıyla fındığın aflatoksine daha az maruz kalacağına değinen Soydan, "Böylelikle milli ürünümüz fındık gerek iç pazarda gerekse de dış pazarda satılırken, bir sorunla karşılaşmayacak. Aynı zamanda tüketilen ürünümüz daha sağlıklı olacak." dedi.

Soydan, üreticileri erken veya geç hasada karşı uyararak, her iki durumda fındıkta aflatoksin görülebileceğini belirterek, erken hasat edilen fındığın nem değeri yüksek olduğu, geç hasat edilenlerin ise yerde nemli, ıslak koşullarda daha fazla muamele gördüğü için aflatoksin meydana gelebildiğini anlattı.

Depolamada da yine naylon file çuvalların kullanılmasını isteyen Soydan, "Çuvallama işlemi ya akşam ya da sabah serin saatlerde yapılmalı. Güneşli ve fındığın sıcak olduğu saatlerde yapılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık kurutma TZOB TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan

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