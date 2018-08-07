"Fındığı aflatoksine karşı koruyun"

Fındığın bahçeden harmana taşınırken mutlaka naylon çuvalların değil, jüt çuvalların tercih edilmesi gerektiğini aktaran Soydan, harmana gelen fındığın biran önce serilmesini tavsiye etti.

Arslan Soydan, fındığın son yıllarda aflatoksine maruz kaldığını, bunun da yanlış kurutma ve yanlış depolamadan kaynaklandığına vurgu yaparak, "Üreticimiz fındığını kuruturken ve depolarken mutlaka uzman tavsiyelerine kulak versin. Doğru bildikleri yanlıştan vazgeçsinler." diye konuştu.

Fındığın Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi olduğunu anlatan Soydan, üreticilerden böylesine önemli bir ürünün kurutulması ve depolanması konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Soydan, yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadının sürdüğünü belirterek, yüksek kesimli bölgelerde ise birkaç gün içerisinde başlanacağı bilgisini verdi.

Daha sonra fındığın hızlı bir şekilde kurutma işleme geçilmesi gerektiğine işaret eden Soydan, şöyle konuştu:

"Fındık yağış altında bırakılmamalı ve harmana serilen ürün sürekli havalandırılmalı. En önemli husus ise üreticilerimiz fındığını toprak zeminde değil, beton zeminde kurutmalı. Çünkü beton üzerine serilmiş fındık en fazla 3 gün içerisinde suyunu çeker ve kurur. Ancak başka şartlarda kurutulmaya çalışılan fındıkta nem oranları yüksek olur. Bu nedenle üreticilerimiz beton üzerinde ürünlerini kurutmaya çalışmalıdır. Beton hem dalından toplanan çotanağı kurutmada hem de patoza verildikten sonraki aşamada tercih edilmelidir. Böylelikle ürün daha sağlıklı şartlarda kurutulmuş olur. Üreticilerimiz fındıklarını pazara indirdiklerinde bir sorun yaşamak istemiyorsa beton zemini tercih etmelidir."

Soydan, ''Üreticilerimiz mutlaka fındığın altına tente türü malzemeleri sermelidir. Böylelikle fındığın toprak ya da çimenle teması kesilmektedir. Üreticilerimiz bu konuda da hassas ve dikkatli davranmalıdır." ifadesini kullandı.