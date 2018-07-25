FİNANS

"Fındığın verimi için hasat tarihlerine uyulmalıdır"

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman - "Fındık bahçelerinde, bahçenin dibini ne kadar iyi temizlersek, tırpanını ya da dip temizliğini ne kadar iyi yaparsak o kadar verim kaybı azalmış olur" - "Randımanın daha iyi olması ve verim kaybının az olması için hasat tarihlerine uyulmalıdır"

Karadeniz'in önemli tarımsal ürünlerinden fındıkta verim kaybı yaşanmaması için hasadın belirlenen tarihlerde yapılması gerektiği bildirildi.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat hazırlığı yapan fındık üreticisinin bu dönem bahçelerde bakım yaptığını söyledi.

Bahçe bakımının iyi yapılması gerektiğini belirten Sarıkahraman, "Fındık bahçelerinde, bahçenin dibini ne kadar iyi temizlersek, tırpanını ya da dip temizliğini ne kadar iyi yaparsak o kadar verim kaybı azalmış olur. Üretici dostlarımız ve çiftçilerimiz buna dikkat etmeli. Bu yıl yapılan dip temizliği, tırpan ya da filiz temizliğinin seneye, kış şartlarına, kıştan sonra bahara hazırlık olduğunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

Fındık üreticisinin açıklanan hasat tarihlerine bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Sarıkahraman, "Fındık hasadı için mahsul erken olgunlaşsa da Bakanlığımızın açıklamış olduğu hasat tarihlerine uyulmalı. Fındığınızı ne kadar erken toplarsanız o kadar verim kaybına uğrarsınız. Bahçelerde dip temizliği de yapmazsak verim kaybına uğrayacağımız gibi, erken hasat da verim kaybına sebep olur. Randımanın daha iyi olması ve verim kaybının az olması için hasat tarihlerine uyulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Sarıkahraman, hasatla her şeyin bitmediğini dile getirerek, fındığın iyi kurutulup iyi seçilmesi gerektiğine de işaret etti.

Hasadı yapılan fındığın, harmana serildikten ve patozlama işlemi bittikten sonra mutlaka içinin temizlenmesi gerektiğini aktaran Sarıkahraman, şunları kaydetti:

"Fındığı temizledikten sonra kurutma işleminde özellikle örtü altında yağmurdan korumak amacıyla gereğinden fazla bırakmak yanlıştır, buna çok dikkat edelim. İkinci olarak fındığını hemen satmayacak olan vatandaşlarımız kesinlikle naylon çuvalda fındık bekletmesinler. Özellikle sabah toplanan fındıklar öğleye doğru mutlaka harmana ulaştırılıp boşaltılmalıdır. Öğle saatleri içerisinde toplanan fındıklarda iki saat içerisinde dökülmelidir. Yani kısaca çiftçilerimizin naylon çuvalın nelere sebebiyet verdiğini bilmeli ve ona göre hareket etmeleri gerekmektedir. Özellikle toplama esnasında fındığın harmana boşaltılma süresi kısa tutulmalıdır."

Sarıkahraman, bahçeye ve ürüne iyi yapılan bakımın randımanı da artıracağını, üreticinin bu bilinçle bahçesine girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Ordu'da 2018 ürünü fındık hasadına sahil kesiminde 29 Temmuz, orta kesimde 5 Ağustos, yüksek kesimlerde 12 Ağustos'ta başlanacak.

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fındık hasat Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman

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