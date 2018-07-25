"Fındığın verimi için hasat tarihlerine uyulmalıdır"

Karadeniz'in önemli tarımsal ürünlerinden fındıkta verim kaybı yaşanmaması için hasadın belirlenen tarihlerde yapılması gerektiği bildirildi.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat hazırlığı yapan fındık üreticisinin bu dönem bahçelerde bakım yaptığını söyledi.

Bahçe bakımının iyi yapılması gerektiğini belirten Sarıkahraman, "Fındık bahçelerinde, bahçenin dibini ne kadar iyi temizlersek, tırpanını ya da dip temizliğini ne kadar iyi yaparsak o kadar verim kaybı azalmış olur. Üretici dostlarımız ve çiftçilerimiz buna dikkat etmeli. Bu yıl yapılan dip temizliği, tırpan ya da filiz temizliğinin seneye, kış şartlarına, kıştan sonra bahara hazırlık olduğunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

Fındık üreticisinin açıklanan hasat tarihlerine bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Sarıkahraman, "Fındık hasadı için mahsul erken olgunlaşsa da Bakanlığımızın açıklamış olduğu hasat tarihlerine uyulmalı. Fındığınızı ne kadar erken toplarsanız o kadar verim kaybına uğrarsınız. Bahçelerde dip temizliği de yapmazsak verim kaybına uğrayacağımız gibi, erken hasat da verim kaybına sebep olur. Randımanın daha iyi olması ve verim kaybının az olması için hasat tarihlerine uyulmalıdır.” ifadelerini kullandı.