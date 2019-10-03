"Fındığın verimliliğini artırmamız lazım"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındıkta verimliliğin artırılması gerektiğini belirterek, "Eğer dünyada rakiplerimiz oluşmasın istiyorsak, bu üründe dünyada birinciliğimizi korumak istiyorsak ve Karadeniz'e daha fazla gelir sağlamasını istiyorsak o zaman verimlilik rakamlarını yukarı çıkaracağız." dedi.

Bayraktar, Fatsa Çiftçi Eğitimi ve Üretimi Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, çiftçiyle bilgiyi buluşturmanın sektörde hedeflere ulaşma açısından önemli olduğunu söyledi.

Odalar tarafından 200'e yakın kırsal kalkınma projesinin hayata geçirildiğini ifade eden Bayraktar, 190 bini kadın olmak üzere 560 bin çiftçiye eğitim verdiklerini, kadın çiftçilere ihtiyaç olduğunu aktardı.

Ordu'nun, fındık üretiminin yüzde 35'ini tek başına sağladığına işaret eden Bayraktar, kivi üretiminin de geliştiğini, bu konuda Ordu'nun Yalova'dan sonra Türkiye ikincisi olduğunu kaydetti.

Bayraktar, Ordu'nun, bal üretiminin de tek başına yüzde 15'ini sağladığına dikkati çekerek, "Çok önemli bir noktaya geldi ve bir de kara lahananız meşhur ama çok daha önemli olan burada herkes fındığa bakıyor. Onun için fındık üreticimizin alanda olmasını fevkalade önemsiyoruz. Çiftçi yoksa fındık yok. Fındık yoksa ihracat yok. İhracat yoksa ihracatçı ve esnaf yok. Onun için fındık buranın hayatı. Bu manada TZOB ve ziraat odalarımız hep birlikte çok ciddi mücadele veriyoruz." diye konuştu.