FİNANS

Fındığını satmayan üreticiler, fiyat artışını bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) 1 Kasım itibariyle, üreticilerden levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı ise 14,50 liradan satın almaya başladı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) 1 Kasım itibariyle, üreticilerden levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı ise 14,50 liradan satın almaya başladı. TMO'nun müdahale alımına başlamasıyla birlikte serbest piyasada 12 lira olan fındık fiyatları yükselerek 13 lirayı geçti. Fındığını henüz satmayan üreticiler serbest piyasa fiyatlarının TMO fiyatının üzerine çıkmasını beklerken, pazara da fındık indirmeyi yavaşlattı.

TMO, 1 Kasım itibariyle fındık alımına başlayarak, üreticilerden levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı ise 14,50 liradan satın alıyor. TMO'nun alıma başlamasıyla birlikte serbest piyasada 12 lira seviyelerinde olan fındık fiyatı 13,50 lirayı geçti. Yükselişe geçen fiyatların 14 lira seviyesinin üzerine çıkması beklenirken, fındığını satmayan üreticilerinde ürününü halen elinde beklettiği gözlendi.

'SERBEST PİYASADA FİYATLAR OYNADI'

TMO'nun müdahale alımıyla birlikte üreticilerin pazara fındık indirmeyi yavaşlattığını belirten fındık manavı Yılmaz Akelik, bazılarının ise fiyat açıklanmadan ürününü sattığını söyledi. TMO fiyatlarının serbest piyasa fiyatlarınada etki yaptığını vurgulayan Akelik, "Fiyatlara etkisi olur, geç alınmış karar ama yerinde bir karar. Bir haftadır fındık almıyoruz, vatandaş bekliyor. Fiyatlar oynadı, benim beklentim 14 liranın üzerine çıkar. TMO eski fındık almayacak, yeni fındık alacak. Eski fındıkta iç çürük olayı var. Kaliteye göre uyum sağlamıyor. Kaliteye göre fiyat geri geliyor. Gurbetçiler giderken fındığı sattı ya da emanete bıraktı. Gurbetçi gitti fiyat açıklandı. TMO'nun açıkladığı fiyat erken olsaydı ben bile satmaz bekletirdim. Ama şimdi iş işten geçti, yapacak bir şey yok. Vatandaş fiyatların artmasını bekliyor" dedi.

'FİYAT TMO'NUN TABAN FİYATIDIR'

TMO'nun piyasada olmasının önemli olduğunu belirten Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise "TMO fındık almıyorum dediğinde fiyatlar serbest piyasada aşağıya inmişti. 'Alıyorum' dediğinde ise fiyat 14 liraya doğru giden bir fiyat oldu. Bu sene TMO çok hassas davrandı, anında fiyat vermedi. İlk etapta girmiş olsaydı fiyat düşüncesi 13 liraydı. Bugün geç de olsa 14 lira fiyatla piyasa yukarıya doğru gidiyor. Üreticilerimizin yüzünün güleceğini düşünüyorum. TMO'nun 14 lira fiyat demesi artık fiyatın 14 liranın altına düşmeyeceğinin göstergesidir. Bu açıklanan fiyat TMO'nun taban fiyatıdır, bundan sonrada bu fiyattan aşağılara gelmeyeceğini gösterir" diye konuştu.

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