FİNANS

"Fındığınızı TMO'ya vermeye çalışın"

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 19:22 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Piyasa 18 lira civarındayken, fiyat 13 liraya nasıl düşer? 'TMO piyasaya girecek, fiyatları aşağıya çekelim ki, TMO yüksek fiyattan piyasaya girmesin.' Şeytanın aklına gelmez bu" - " 'Bu ürün para etsin' diyorsanız, ziraat odaları ile çiftçiyi bu noktada bir anlayışta birleştirmemiz lazım. Lütfen bize uyun. Mümkünse TMO'ya vermeye çalışın. Emanete verilen fındık bizi mahvediyor"

GİRESUN (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındık üreticilerine ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) vermeye çağırdı.

Bayraktar, ziyaret ettiği Giresun Ziraat Odası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, fındıkta TMO'nun devreye girmesi için her yıl ciddi mücadele verdiklerini söyledi.

Bu sürecin kolay olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Bazıları ağzıyla konuşuyor 'TMO girsin' diye ama kalpleri başka konuşuyor, istemiyorlar. Lobilerle mücadele veriyoruz. Verdiğimiz mücadele kolay değil. Ziraat odalarını kapatmaya çalışıyorlar, ziraat odalarını yok etmeye çalışıyorlar çünkü karşılarında ziraat odaları var. Her sene bu mücadeleyi yaşıyoruz." diye konuştu.

Serbest piyasa koşullarının üreticinin lehinde oluşmadığını aktaran Bayraktar, "Serbest piyasa koşulları da yok zaten. Arz talebe göre çalışan bir piyasa yok ki serbest piyasa koşulları olsun. Üreticiyi ezen bir sistem. Tekelleşme. Adam oradan tek başına fiyat ilan ediyor. 3 tane, 5 tane adam fiyat ilan ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, üreticiyi koruyacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "FİSKOBİRLİK alım yapsın, büyüsün, gelişsin isteriz çünkü çiftçinin örgütüdür. Destek verilsin, alım yapsın. Tecrübesi ile bu işi o da yapar. FİSKOBİRLİK de başarır bu işi. Onun devrede olması piyasayı çok değiştirir. Oluşan fiyat politikasına direkt etki eder." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu insanların emeğiyle oynamayın"

Bu yıl ilk kez hasattan önce fiyatın açıklandığını, bazı kesimlerin bundan rahatsız olduğunu kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Olacaklar. Bazılarının ağızlarının ne konuştuğuna bakmayın. Kalplerinin ne söylediğini biz biliyoruz. Bunlarla çok etkin, dikkatli, akıllı mücadele vermezseniz bu üreticiyi ezerler. Bu kadar net. Piyasa 18 lira civarındayken, fiyat 13 liraya nasıl düşer? 'TMO piyasaya girecek, fiyatları aşağıya çekelim ki TMO yüksek fiyattan piyasaya girmesin.' Şeytanın aklına gelmez bu. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu insanların emeğiyle oynamayın. Size bu bir şey getirmez. Size vebal getirir, size sıkıntı getirir. Size dua getirmez beddua getirir. İki yakanız bir araya gelmez. Bazen birilerinin nasıl battığını hep beraber görüyoruz değil mi? Bu insanların duasını almak lazım, bedduasını değil. Bu insanlarla helalleşmek lazım. Niye bu insanların ürününü değerlendiriyorsunuz? İçerisinde gübre parası var mı, ilaç parası var mı, işçilik parası var mı, var mı maliyet? Maliyet üreticinin sırtında. Alıyorsun, satıyorsun, para kazanıyorsun. Günah değil mi bu insanlara? Onun için biz, bu sene de mücadelemizi çok sağlıklı verdik."

- "Piyasaya fındığı indirmeyelim"

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çok dikkatli götürmemiz lazım. Üreticilerimiz bize yardımcı olsun. Mümkün mertebe biraz dayanalım. Ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunuzu, paraya ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. Sizin halinizi biliyoruz ama 'Bu ürün para etsin' diyorsanız, ziraat odaları ile çiftçiyi bu noktada bir anlayışta birleştirmemiz lazım. Lütfen bize uyun. Mümkünse TMO'ya vermeye çalışın. Emanete verilen fındık bizi mahvediyor. O fındık alınıp değerlendiriliyor. Bulduğu zaman fındığı, ondan sonra sizi ezmenin yoluna bakıyor. Onun için mümkün mertebe emanete fındık bırakmayalım. Biraz bize yardımcı olun. Biz sizin önünüzü açacağız. Fiyat çok farklı noktada olacak. TMO'ya verelim, biraz direnmeye çalışalım. Piyasaya fındığı indirmeyelim."

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, daha sonra Tirebolu Ziraat Odasının Fındık Entegre Tesisinin açılışına katıldı.

Oda tarafından kurulan tesisi gezen Bayraktar, Oda Başkanı Erim Yaman'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Giresun TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

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