Fındık bahçelerinde külleme hastalığı ile mücadele

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerinin külleme hastalığına karşı zirai mücadeleye önem vermeleri ve vakit kaybetmeden ilaçlama çalışmalarına başlamaları gerektiğini söyledi.

Karan, merkeze bağlı Alınca köyündeki fındık bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılında yaşanan zirai donun ardından külleme hastalığının ciddi manada fındık bahçelerinde görüldüğünü belirtti.

Hastalık nedeniyle önceki yıllarda rekoltede önemli miktarda kayıp yaşandığına işaret eden Karan, 2019 ürünü fındığının da külleme nedeniyle risk altında olduğunu ifade etti.

Karan, beş yıldır sürdürülen zirai mücadelede belli oranda başarı yakalanmasına rağmen halen hastalığın etkilerinin devam ettiğinin altını çizerek, "Bölgedeki su sıkıntısı, arazilerin meyilli olması ve çiftçilerimizin de yaşlı olmasından dolayı zirai mücadele konusunda zorlanıyoruz. Belli dönemlerde bazı üreticilerimiz ilaçlama yapıyor ama diğer çiftçilerimiz mücadele yapmadığı için hastalıkla mücadelede tam olarak istenilen sonuçlar alınamıyor." dedi.