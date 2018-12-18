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Fındık diyarı Ordu'da çilek üretimi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 13:37 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz: - "Kent genelinde çilek üretimi geçen yıla oranla yaklaşık 200 ton artarak 900 tona yükseldi"

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kent genelinde çilek üretiminin geçen yıla oranla yaklaşık 200 ton artarak 900 tona yükseldiğini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da nisanda başlayan çilek hasadının aralık itibarıyla sona erdiğini belirtti.

İl genelinde üretilen çilek miktarının 2013 yılında sadece 96 ton olduğunu ifade eden Yılmaz, yürütülen çalışmalarla Ordu'da çilek üretimini ciddi oranda artırdıklarına dikkati çekti.

Yılmaz, çilek üretimini son yıllarda tüm ilçelere yaymayı başardıklarını, desteklemelerle geçen yıl üretimin 700 tona kadar çıktığını kaydederek, "Artış bu yıl da devam etti. Kent genelinde çilek üretimi geçen yıla oranla yaklaşık 200 ton artarak 900 tona yükseldi. Bu rakamın gelecek sezon bin tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor." dedi.

Yaklaşık 361 dekarda çilek üretimi yapıldığına işaret eden Yılmaz, Orduluların çilek üretimini oldukça sevdiğini dile getirdi.

Son yıllarda fındık üreticisinin çileğe merak sardığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Birçok fındık üreticisinin ek gelir getiren çileğe yöneldiğini gözlemliyoruz. Burada önemli olan çileğin tarladan pazara sunulması. Yoğun talep nedeniyle çilek tarladan alıcıya gidiyor. Bu da üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Fındık, bal ve kivi üretiminin de oldukça yaygın olduğu Ordu'da çilek üretimini artırmayı başardık. Özellikle fındık diyarı olarak bilinen Ordu'da çilek üretiminin artması oldukça sevindirici."

Kemal Yılmaz, Ordulu üreticilere ek gelir getiren çilek üretiminin yaygınlaşması amacıyla uygulanan projelere destek sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

- "Üretici yaklaşık 10 ay boyunca bu üretimden para kazanabiliyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da çileğin, fındık üreticilerine ek gelir sağladığını ifade ederek, geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da üreticinin çilek hasadından oldukça memnun olduğunu kaydetti.

Nisan-mayıs döneminde başlayan çilek hasadının kasım, aralığa kadar devam ettiğine dikkati çeken Soydan, "Bu da çilek üreticisine oldukça avantaj sağlıyor. Üretici yaklaşık 10 ay boyunca para kazanabiliyor." diye konuştu.

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