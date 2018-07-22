FİNANS

"Fındık fiyatı 15 lira olmalıdır"

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2018 21:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Seçim beyannamesinde de belirttiğimiz gibi fındığın fiyatı en az 15 lira olmalıdır. Bugün fındığın hak ettiği değer en az 15 liradır ve bunun da altına düşmemesi gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Seçim beyannamesinde de belirttiğimiz gibi fındığın fiyatı en az 15 lira olmalıdır. Bugün fındığın hak ettiği değer en az 15 liradır ve bunun da altına düşmemesi gerekiyor." dedi.

Torun, katıldığı 912. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecenin, fındık fiyatlarına ilişkin beklentileri sorması üzerine Torun, CHP olarak fındık üreticilerinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasatına sayılı günlerin kaldığını ifade eden Torun, ancak fındık fiyatlarının belirsizliğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Fındık üreticilerinin büyük bir karamsarlık içerisinde fındık bahçelerine girerek hasat yapacağını ileri süren Torun, "İktidar partisi milletvekilleri seçimden önce bu üreticilere birçok söz verdi. Bizim önceliğimiz verilen bu sözlerin tutulup tutmadığını takip etmek. Bizim beklentimiz verilen vaatlerin ve sözlerin yerine getirilmesi." diye konuştu.

Torun, yeni hükümet sisteminde ilgili bakanlara çok zor ulaşılacağını öne sürerek, "Biz daha önce bakanları bir şekilde meclis koridorlarında yakalayıp sorun ve dertlerimizi paylaşıyorduk. Ancak şimdi sadece kürsüden fındık üreticilerinin haklarını savunabileceğiz, yapacağımız toplantılarla bu sorunları dile getirebileceğiz." açıklamasında bulundu.

"Fındık üreticisinin alın terinin karşılığını alabilmesi için var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz." diyen Torun, bundan hiçbir üreticinin endişe duymamasını istedi.

Seyit Torun, bu hafta içinde fındık fiyatına yönelik bir dizi girişim ve çalışmalarda bulunacaklarının altını çizerek, "Seçim beyannamesinde de belirttiğimiz gibi fındığın fiyatı en az 15 lira olmalıdır. Bugün fındığın hak ettiği değer en az 15 liradır ve bunun da altına düşmemesi gerekiyor. Zaten yapılan çalışmalar sonucunda fındığın maliyeti 11-12 lira seviyelerindedir. Aksi durumda bu üretici zarar eder." değerlendirmesini yaptı.

PARTNERGözlüksüz çıkmadıGözlüksüz çıkmadı
Serbest bölgede istihdam arttıSerbest bölgede istihdam arttı
Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'daUluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun fındık fiyat ordu

En Çok Okunan Haberler

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası

Çin'in mega makineleri dünyayı birbirine bağlıyor

Çin'in mega makineleri dünyayı birbirine bağlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serbest bölgede istihdam arttı

Serbest bölgede istihdam arttı

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

Türkiye'nin fasulye üssü Burdur'da yüzde 70 kayıp var

Türkiye'nin fasulye üssü Burdur'da yüzde 70 kayıp var

Türkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı

Türkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı

İzmir'de imar barışına 200 bin başvuru

İzmir'de imar barışına 200 bin başvuru

Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.