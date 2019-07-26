"Fındık fiyatı üretici adına olumlu"

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını açıklamasına ilişkin, "Üreticilerimiz adına açıklanan bu fiyatın son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Fındık taban fiyatı tüm sektöre hayırlı olsun." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yılı kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiği yönündeki açıklamasını anımsattı.

Fındık taban fiyatının hasat sezonu öncesi açıklandığını belirten Sevinç, "Üreticilerimiz adına açıklanan bu fiyatın son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Fındık taban fiyatı tüm sektöre hayırlı olsun. İyi bir sezon olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu sezon fındıkta yüksek bir rekolte olduğunu dile getiren Sevinç, hiç kimsenin bu durumdan korkmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yüksek rekoltelerin, üreticilerin lehine olduğunu vurgulayan Sevinç, "Aynı zamanda yüksek rekolte ülkenin lehinedir, herkesin lehinedir. Keşke her yıl böyle rekolte olsa da Türkiye'den başka hiç kimse hem üretimde hem de satışta bu piyasada kalamasa." şeklinde konuştu.